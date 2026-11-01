El Bayern de Múnich sufrió un doble golpe tras confirmarse la baja de Ismael Saibari y Serge Gnabry de las filas del conjunto bávaro durante el próximo periodo.
Ambos jugadores se lesionaron durante el enfrentamiento ante el Borussia Dortmund, que terminó con empate (2-2), la noche del sábado, en el marco de la competición de la Bundesliga.
El Bayern de Múnich afirmó, en un comunicado en su página oficial: "Saibari sufrió una rotura del ligamento sindesmótico en la parte derecha de la articulación del tobillo, y el internacional marroquí ya se sometió a una operación quirúrgica que concluyó con éxito".
El club alemán añadió: "Por su parte, Gnabry sufrió una rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo".
El Bayern de Múnich ocupa el liderato de la clasificación en la Bundesliga con 18 puntos tras las primeras 8 jornadas.