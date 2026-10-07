El Bayern de Múnich renueva su interés por Dani Olmo y el jugador del Barcelona toma su decisión

Un informe de prensa español reveló este miércoles la postura de Dani Olmo, estrella del Barcelona, ante el interés del Bayern Múnich por ficharlo en el próximo periodo.

El diario "Marca" señaló que Dani Olmo es un jugador importante para la selección española y para el Barcelona, y que se encuentra en su mejor nivel, lo que incrementa su valor y lo convierte en un objetivo para otros clubes.

Los informes procedentes de Alemania confirman el interés del Bayern Múnich por ficharlo, un club que ya anteriormente estudió la posibilidad de contratarlo cuando militaba en el Leipzig.

Sin embargo, este interés renovado no se ha traducido en una oferta oficial, al menos hasta el momento, ni al jugador ni al Barcelona.

El diario subrayó que, en caso de que el Bayern Múnich presente una oferta oficial por Olmo, esta no sería considerada, pues el jugador no tiene intención de abandonar el club catalán, y el Barça tampoco ha pensado en su marcha.

Olmo, de 28 años, es un jugador destacado en el mundo del fútbol desde hace varias temporadas, hasta convertirse en uno de los centrocampistas más solicitados y valiosos.

Algunos portales especializados estiman su valor en unos 60 millones de euros, una cifra muy similar a la que el Barcelona pagó al Leipzig para ficharlo en el verano de 2024.

Olmo brilló en la Bundesliga, como ya lo hizo en la liga croata durante su etapa en el Dinamo de Zagreb, y como lo hace actualmente en el Camp Nou, donde ya ha disputado 96 partidos con el Barça, anotando 20 goles y repartiendo 20 asistencias.

El Bayern Múnich conoce perfectamente la calidad de Olmo, pues sufrió ante él en la Bundesliga, e incluso pensó en contratarlo por aquel entonces, además de haber visto su gran rendimiento con el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick y con la selección española, con la que ha disputado 59 partidos.

"Marca" concluyó: "Dani Olmo está feliz en el Barcelona, y no se le ha pasado por la cabeza marcharse del Camp Nou. Quiere seguir jugando con regularidad y ganar títulos con el equipo de Hansi Flick".