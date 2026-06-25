El Bayern de Múnich paga 55 millones de euros por un titular de la selección alemana en el Mundial

Nathaniel Brown ficha por el Bayern de Múnich procedente del Eintracht de Fráncfort, según Sky Deutschland y Fabrizio Romano. El traspaso asciende a 55 millones de euros.

Hace semanas, el jugador ya acordó su fichaje con el Bayern; desde entonces, los clubes negociaron hasta alcanzar este acuerdo.

Brown firmó un contrato hasta mediados de 2031.

El lateral izquierdo de 23 años, que también tiene pasaporte estadounidense, se formó en la cantera del Núremberg. A principios de 2024 fichó por el Fráncfort por 5,5 millones de euros, aunque jugó el resto de esa temporada cedido por el Núremberg.

En dos temporadas con el Frankfurt disputó 75 partidos, marcó 7 goles y dio 13 asistencias.

Actualmente disputa el Mundial con Alemania: jugó ante Curazao y Costa de Marfil, pero se perderá el duelo contra Ecuador por lesión.

En Frankfurt tenía contrato hasta 2030 y, según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de cuarenta millones de euros.