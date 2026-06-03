El Bayern de Múnich hace una primera oferta por Saibari: al PSV le espera un gran premio

El Bayern de Múnich ofrecerá entre 45 y 50 millones de euros al PSV, informó este miércoles el periodista Mounir Boualin. Esa cifra, según el experto en fichajes, marca «el punto de partida» de las negociaciones.

El martes, Boualin informó que el centrocampista está en la mira del Bayern.

Ese mismo día, el Rekordmeister alcanzó un acuerdo con el jugador para un contrato hasta 2031. Las negociaciones con el PSV arrancarán el miércoles.

El PSV busca una cifra récord: los 50 millones que el Nápoles pagó a Hirving Lozano en 2020.

Según Florian Plettenberg, de Sky Sports, el Bayern está dispuesto a llegar lejos por Saibari, quien interesa al entrenador Vincent Kompany.

Saibari, con contrato en el PSV hasta 2029, marcó 15 goles y dio 8 asistencias en 27 partidos de la Eredivisie la temporada pasada.