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El Bayern de Múnich se plantea el regreso de Eric-Maxim Choupo-Moting a la Säbener Straße, según informa Sky.

Según esa información, el nombre del exdelantero del Bayern se debate internamente en el club más laureado de Alemania. El motivo es que el jugador, que ya tiene 37 años y marcó 38 goles en 122 partidos oficiales con el conjunto muniqués entre 2020 y 2024, además de repartir 13 asistencias, estaría disponible sin coste de traspaso.

El contrato del internacional camerunés, que ha disputado 76 partidos con su selección, termina a finales de año en el Red Bull New York. Choupo-Moting fichó por ese club tras pasar casi medio año sin equipo después de que expirase su contrato con el Bayern en el verano de 2024.

El atacante ha marcado 24 goles en 61 partidos con el club de la MLS. Su primer año en Nueva York fue especialmente exitoso, con 18 tantos en 33 encuentros de liga. Sin embargo, su promedio goleador bajó notablemente en su segundo año, en el que anotó cinco goles en 22 partidos, en parte por una lesión de rodilla que le afectó durante meses.

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Por eso y por su avanzada edad, cabe cuestionar que el regreso llegue a producirse, aunque Choupo-Moting se convirtió en uno de los favoritos de la afición y de sus compañeros durante su etapa en el Bayern y, al menos hasta su renovación en 2023, había rendido bien como sustituto de Robert Lewandowski.

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¿Tendrá que acudir el Bayern de Múnich al mercado de fichajes en invierno?

Las lesiones han golpeado varias veces en las últimas semanas al club más laureado de Alemania. Primero, Ismael Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis en el partido contra el Borussia Dortmund a finales de octubre y seguirá de baja durante meses . La misma lesión sufrió ahora Harry Kane, en principio insustituible, en el partido del viernes por la noche contra el Colonia. Además, Serge Gnabry también está de baja desde el encuentro ante el Borussia Dortmund por una lesión muscular y no volverá hasta finales de año. El estado de salud de Jamal Musiala, por su parte, ha sido objeto de un intenso debate en los últimos días.

En otras palabras, el Bayern se está quedando sin atacantes, aunque la situación podría cambiar de aquí a la primavera, cuando lleguen los momentos decisivos en la liga, la copa y la Champions League.

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Ante esta situación, el director deportivo Max Eberl ya no descartó tajantemente un fichaje invernal para el ataque. "En el Bayern queremos jugadores que nos hagan mejores. O que, al menos, tengan el nivel", afirmó. "Por eso tenemos que analizar bien cómo está la plantilla, cuándo vuelven los lesionados y qué oportunidades pueden surgir en el mercado".

El presidente ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, lo ve de otra manera. "Hoy digo que no", subrayó en una entrevista con tz/Münchner Merkur y Bild. "Sin embargo, todavía es muy pronto para valorar la situación en su conjunto. Luis Diaz vuelve ahora, Jamal ha vuelto, Alphonso Davies regresará dentro de poco y, por suerte, Michael Olise no tiene una lesión más grave. En Navidad veremos cuál es la situación. Pero es sabido que no soy partidario del mercado de invierno. Puede ser bueno para vender, pero no para comprar, porque solo se compra bajo presión. Normalmente, los clubes no dejan salir a sus mejores jugadores en invierno, o hay que pagar mucho dinero".