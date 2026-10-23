Así lo asegura el experto italiano en fichajes Gianluca Di Marzio en wettfreunde.net. «Es cierto que el FC Bayern de Múnich quiere a Rio Ngumoha y también es cierto que el Liverpool quiere renovarle el contrato. Por tanto, es una situación difícil, porque todo es posible», afirmó.

Ya en verano, Sky informó por sorpresa de que el FC Bayern ya había llegado a un acuerdo verbal con Ngumoha. El entrenador Vincent Kompany había hablado personalmente con el adolescente y lo había convencido. Sin embargo, el club muniqués no llegó a ponerse en contacto con los Reds.

«Es difícil imaginar que el Liverpool lo deje marchar», opinó Di Marzio. «El FC Bayern de Múnich insiste en ficharlo y el Arsenal también está interesado», añadió el experto en fichajes, que señaló así a otro candidato para hacerse con Ngumoha.

Esta temporada, el jugador de 18 años ya ha disputado nueve partidos oficiales con el equipo de Anfield Road, en los que ha dado dos asistencias.