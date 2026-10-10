El Bayern de Múnich empata en un derbi espectacular tras los errores de Manuel Neuer y cuatro goles anulados

El Bayern de Múnich no logró este sábado deshacerse del FC Augsburgo. Manuel Neuer tuvo un protagonismo negativo en el derbi bávaro con su error en el 1-0, el gol más rápido de la historia de la Bundesliga, y su fallo en el 2-1. Al Bayern le anularon cuatro goles por fuera de juego, pero gracias a los tantos de Ismael Saibari y Nathaniel Brown sí logró evitar la derrota. Así, el Bayern se queda a dos puntos del líder, el Dortmund, que el viernes también empató 2-2.

En el Bayern, Saibari comenzó en la mediapunta. El ex del PSV se situó por detrás del delantero Harry Kane y entre los jugadores de banda Michael Olise y Luis Díaz. En el equipo local, Jeffrey Gouweleeuw estuvo en el banquillo.

El partido no pudo empezar peor para el Bayern. Neuer recibió el balón directamente desde el saque inicial, pero lo controló mal y se lo levantó encima a Robin Fellhauer. El alemán marcó a los seis segundos a puerta vacía y firmó así el gol más rápido de la historia de la Bundesliga.

El Bayern tuvo que ir inmediatamente a remolque y también generó las ocasiones necesarias, especialmente por medio de Kane, que todavía no tenía del todo afinada la puntería. El Augsburgo apenas se acercó a Neuer en la fase posterior al 1-0, aunque Fellhauer lo intentó con una volea que se marchó por encima del larguero.

Poco después, el Augsburgo tuvo con diferencia su ocasión más clara del partido por medio de Juma Bah, que tras un buen pase atrás de Chrislain Matsima falló desde muy cerca en el segundo palo. Poco después, Josip Stanisic encontró a Saibari, que mano a mano con el guardameta Finn Dahmen disparó fuera.

Cinco minutos después del descanso, el Bayern pareció empatar cuando Díaz marcó gracias a su brillante volea y a un fallo de manos de Dahmen. Sin embargo, el VAR anuló el gol, ya que Stanisic estaba ligeramente en fuera de juego en la jugada previa.

El Bayern no tuvo que lamentarse durante mucho tiempo. Justo después de ese gol anulado, Kane hizo llegar el balón a Saibari, que se generó el espacio necesario con su excelente primer control y dejó sin opciones a Dahmen con un remate contundente al palo corto: 1-1.

El Bayern era el equipo más fuerte en ese tramo, lo que hizo aún más sorprendente el repentino 2-1 del Augsburgo. Calvin Brackelmann sacó un disparo que Neuer detuvo, pero lo hizo con muy poca convicción. El rechace cayó en los pies de Rodrigo Ribeiro, que empujó el balón al fondo de la red: 2-2.

Además, la suerte tampoco acompañó al Bayern. Olise lanzó a Kane, que dio a Serge Gnabry, recién ingresado, la oportunidad de empatar. Sin embargo, Kane estaba en fuera de juego. Unos minutos después volvieron a anular otro gol: Díaz marcó a pase de Alphonso Davies, que había arrancado un poco antes de tiempo.

El inevitable 2-2 llegó finalmente a diez minutos del final, cuando el centro raso y tenso de Kane fue empujado en el segundo palo por el fichaje veraniego Brown. Gnabry debió hacer el 2-3 en una ocasión similar, pero mandó el balón al poste al tirarse al suelo. En el tiempo de descuento sí marcó, pero por cuarta vez en este partido un gol del Bayern fue anulado por fuera de juego.



