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El Bayern de Múnich ha dado el inusual paso de emitir un comunicado oficial para abordar las especulaciones sobre la salud de Jamal Musiala. El club se reunió esta semana con los representantes del jugador para aclarar cuándo se detectó su problema médico y en qué punto se encuentra la relación entre ambas partes.

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Aclaraciones sobre la cronología médica

El campeón alemán se sintió obligado a actuar tras una oleada de informaciones sobre el momento exacto en que Musiala y el club tuvieron conocimiento de sus problemas neurológicos . Para aclararlo, el club confirmó que el jugador, de 23 años, se sometió por primera vez a pruebas médicas por «síntomas similares a ausencias» el 22 de abril de 2025. Con esta cronología, el Bayern busca rebatir las insinuaciones de que el problema se conocía desde antes sin que se hubieran tomado las medidas adecuadas.

En un comunicado conjunto con los representantes del jugador, 11WINS, el club señaló: «Ayer (martes) se celebró una reunión constructiva entre el Bayern de Múnich y los representantes de Jamal Musiala. Para ambas partes, la salud del jugador está por encima de todo. Musiala recibe todo el apoyo en su camino hacia la recuperación».

Conversaciones constructivas con sus representantes

Más allá de la preocupación inmediata por su salud, la reunión también sirvió para tratar el futuro a largo plazo del internacional alemán. Pese a las especulaciones sobre su estado físico, el club calificó las conversaciones con los representantes de Musiala de «constructivas» y desarrolladas «en un espíritu de colaboración». Esto indica que, aunque la salud es ahora la prioridad, la relación profesional entre ambas partes sigue intacta.

El comunicado oficial concluía así: «El Bayern y los representantes de Musiala han acordado continuar las conversaciones en un clima de colaboración y confianza».

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Respaldo de la cúpula

Según Sky Germany, la decisión de hacer públicos tantos detalles cuenta con el respaldo de las figuras más influyentes del Allianz Arena. Las informaciones apuntan a que el presidente de honor Uli Hoeneß y el exdirector general Karl-Heinz Rummenigge apoyan plenamente el contenido del comunicado. Su implicación refleja la importancia que el club concede a esta situación, ya que considera a Musiala una pieza fundamental de sus proyectos de futuro.

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Max Eberl, miembro de la junta directiva del club responsable del área deportiva, también ha defendido al jugador durante sus recientes visitas a peñas de aficionados. La cúpula quiere proteger a uno de sus grandes activos, especialmente después de que Musiala firmara en febrero de 2025 una lucrativa ampliación de contrato que le vincula al club hasta 2030.

La atención, puesta en la recuperación y el futuro

Aclarada la cronología médica, toda la atención se centra ahora en la recuperación de Musiala. El club no ha dado una fecha concreta para su regreso y ha subrayado que su bienestar es la única prioridad. Esta cautela es necesaria dada la complejidad de los trastornos funcionales neurológicos y las «ausencias» que ha experimentado el jugador durante el tiempo que lleva apartado de los terrenos de juego. Musiala sigue siendo una pieza fundamental en los planes de Vincent Kompany para cuando esté en condiciones de volver a jugar.