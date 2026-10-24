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El Bayern de Múnich ha ofrecido una actualización clave sobre el estado de su entrenador, Vincent Kompany, tras un incidente alarmante ocurrido el viernes. El técnico belga estaba observando al equipo filial del club cuando se produjo una emergencia médica, por la que fue trasladado de inmediato para recibir atención especializada.

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Kompany, hospitalizado tras una emergencia médica

El Bayern ha confirmado que Kompany se está sometiendo a pruebas médicas tras sufrir un desplome en las instalaciones de entrenamiento del club. El incidente ocurrió mientras el excapitán del Manchester City presenciaba el entrenamiento del viernes del equipo filial. Según diversas informaciones, Kompany fue trasladado en helicóptero después del incidente, aunque ahora se describe su estado como estable. El Bayern de Múnich publicó un comunicado en el que explicó que permanecerá bajo atención médica durante el futuro inmediato.

«Vincent Kompany necesitó atención médica tras desplomarse el viernes durante un entrenamiento del equipo filial del FC Bayern. El entrenador del primer equipo estaba presenciando la sesión del filial. Kompany se está sometiendo a pruebas exhaustivas en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Su cuerpo técnico se encargará de los entrenamientos y los partidos hasta nuevo aviso», señala el comunicado oficial del club, publicado en su página web oficial.

Max Eberl prioriza la recuperación del entrenador

Las palabras del dirigente reflejan la cautela del Bayern, que quiere asegurarse de que su entrenador esté plenamente recuperado antes de regresar al exigente entorno del Allianz Arena. Se espera que el equipo médico realice una serie de pruebas exhaustivas para determinar la causa exacta del desplome y vigilar cualquier efecto persistente del virus que contrajo a principios de este mes.

Al hablar de la situación, Max Eberl, miembro de la directiva del Bayern responsable del área deportiva, subrayó que el club no apresurará el regreso del entrenador al trabajo. «La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención médica y el apoyo necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que tenemos plena confianza, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern deseamos a Vinnie una pronta recuperación», afirmó.

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Problemas recientes por una infección vírica

La salud de Kompany lleva varios días siendo motivo de conversación en Múnich. Tras una contundente victoria por 6-1 sobre el RB Leipzig, el entrenador no compareció en las entrevistas posteriores al partido debido a su estado físico. Su ayudante, Aaron Danks, ya lo había sustituido en las ruedas de prensa y había señalado que Kompany sufría un cansancio considerable y dolores en las piernas causados por la infección.

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Al reflexionar sobre su salud después del empate entre semana ante el Arsenal, Kompany admitió que quizá se había exigido demasiado durante su recuperación. «Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y hacerlo todo. La semana pasada cogí un virus bastante fuerte, así que, por supuesto, no escuché a mi cuerpo y, en un momento dado, mi cuerpo dijo: “¡Ahora, para!”», explicó.

El cuerpo técnico dirigirá al primer equipo

Con Kompany de baja, la responsabilidad de mantener la buena marcha del Bayern recae en sus ayudantes de confianza. El club ha expresado su plena confianza en el cuerpo técnico para afrontar este periodo de incertidumbre. El relevo llega en un momento de calendario cargado, pero la directiva insiste en que no presionará al belga para que regrese antes de tiempo. Aunque sus indicaciones y su presencia activa se echan de menos en los entrenamientos mientras la plantilla prepara la complicada visita del domingo al SC Freiburg en la Bundesliga, todo el club mantiene como prioridad absoluta su salud y su bienestar a largo plazo.