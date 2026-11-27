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El Bayern de Múnich ha confirmado oficialmente que Joshua Kimmich no será sancionado tras sus recientes críticas públicas a la directiva del club. El internacional alemán cuestionó cómo los dirigentes habían tratado a Jamal Musiala, lo que desató rumores sobre posibles tensiones internas en el Allianz Arena.

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Kimmich no será multado por sus críticas

Christoph Freund, director deportivo del Bayern, ha tratado de rebajar la tensión en el club al confirmar que Kimmich no será sancionado por sus recientes declaraciones . El polivalente centrocampista había ocupado titulares por cuestionar públicamente a la directiva del club ante lo que consideraba una falta de protección a la joven estrella Musiala. Pese a las posibles tensiones internas, el club ha decidido no imponer una multa al jugador de 31 años.

Freund abordó la situación ante los medios y afirmó que Kimmich no recibirá «ninguna multa» por sus declaraciones, según Sky Germany. «Nunca lo hablamos y ponerle una multa nunca estuvo sobre la mesa. Tenemos por delante unas semanas intensas e importantes. Necesitamos toda nuestra energía para afrontarlas. Es un momento difícil, pero de estos momentos también pueden salir cosas buenas. Superaremos esta etapa. En eso estamos centrados. Nos concentramos en los próximos partidos, porque tenemos muchos en poco tiempo», declaró Freund.

El entrenador prioriza el duelo ante el Hamburgo

Mientras la directiva afronta las consecuencias de la entrevista de Kimmich, el entrenador Vincent Kompany quiere mantener a su plantilla al margen del revuelo. Antes de un importante encuentro de Bundesliga contra el Hamburgo, el técnico belga insistió en que el debate sobre Musiala no es tema de conversación dentro del equipo. Exige una respuesta profesional tras la decepcionante derrota por 1-2 ante el Lille en la Champions League.

Kompany fue tajante cuando le preguntaron por las distracciones: «Siento decepcionaros, pero eso no ocupa a todo el mundo. Hay una prioridad absoluta: el Bayern contra el HSV. Eso es lo único que importa».

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Kompany no aclara si Musiala será titular

En cuanto a la disponibilidad de Musiala, Kompany no quiso precisar si el mediapunta volvería inmediatamente al once inicial. Tanto Musiala como Luis Diaz están cerca de recuperar su mejor estado físico, pero el cuerpo técnico no quiere precipitar su regreso, dada la falta de efectivos en otras zonas del equipo. Kompany recalcó que necesitará a «toda la plantilla» para afrontar la elevada carga de partidos de las próximas semanas.

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El entrenador espera que sus jugadores muestren carácter en Hamburgo para dejar atrás el tropiezo europeo. «Solo tenemos que asegurarnos de que el equipo luche y esté preparado para ganar también este partido. Ahora eso exige mucha fuerza y energía. Y mi papel como entrenador es que sumemos puntos. Este partido es muy importante para nosotros», concluyó.

Una grave crisis de lesiones

La presión sobre Kompany aumenta por una larga lista de lesionados que ha reducido sus opciones en la plantilla. Jugadores importantes como Harry Kane , Serge Gnabry, Alphonso Davies y Manuel Neuer están actualmente de baja, lo que deja al entrenador con ausencias importantes que cubrir. Pese a ello, Kompany se negó a utilizar las lesiones como excusa para un mal rendimiento.

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«Esta es nuestra realidad: tenemos 130 goles que no están en la plantilla. Aun así, mantenemos la misma exigencia: queremos ganar», explicó Kompany. En lugar de centrarse en las figuras individuales, puso el foco en la responsabilidad colectiva: «En este momento solo tenemos una superestrella: el equipo. Mi atención está puesta en esa superestrella».