El Bayern de Múnich compite con el Barcelona por un campeón del Mundial

El Bayern de Múnich sigue la situación de una de las estrellas del Atlético de Madrid, con vistas a una posible operación para hacerse con sus servicios en los próximos mercados de fichajes, según un informe periodístico español.

El diario madrileño "As" informó este sábado de que el club bávaro sigue de cerca la situación de Marcos Llorente y coloca al jugador dentro de su lista de posibles objetivos, gracias a su capacidad para jugar en más de una posición.

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El contrato de Llorente con el Atlético de Madrid finaliza en el verano de 2027, lo que significa que podrá negociar con otros clubes a partir del próximo enero, en caso de no renovar su contrato con el club español. Según el diario alemán "sport1", el Barcelona también sigue con interés la situación del jugador.

Llorente (31 años) se incorporó al conjunto rojiblanco en 2019 y ha disputado más de 300 partidos con la camiseta del equipo, además de proclamarse recientemente campeón del mundo con la selección de España, antes de anunciar su retirada del fútbol internacional.

El exjugador del Real Madrid puede desenvolverse en el centro del campo o como lateral derecho, algo que podría convertirlo en una opción atractiva para el entrenador Vincent Kompany, sobre todo porque el mediocampo del equipo bávaro ha recibido críticas esta temporada.



