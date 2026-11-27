Compartir Sigue a GOAL en Google

Los grandes clubes de Europa han puesto la mirada en un joven delantero belga cuyo nombre apunta a encender la competencia en el próximo mercado de fichajes. El Bayern de Múnich ha entrado en la puja por su contratación, un paso que podría complicar los planes del Barcelona, que sigue su evolución desde hace tiempo, y se espera que el valor de la operación alcance los 70 millones de euros en el verano de 2027.

Anuncios

El periodista Christian Falk reveló en el diario alemán «Bild» que el Bayern de Múnich ya ha iniciado contactos preliminares con los representantes de Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas, con vistas a estudiar la posibilidad de incorporarlo en el futuro. Según Falk, el jugador figura en la lista de objetivos del club bávaro y sus dirigentes están en contacto con su entorno para explorar las opciones de cerrar la operación.

El movimiento alemán responde a la gran estima que se le tiene a Tresoldi en el club, ya que fue uno de los jugadores que más gustaron a Nils Schmadtke, director de fichajes del Bayern de Múnich, que se dispone a dejar su cargo el próximo mes de enero. Su previsible salida no afectará al interés de la directiva por el joven delantero, al que considera una inversión prometedora de cara al futuro, sobre todo por su capacidad goleadora y su margen de progresión.

Pese a estos primeros contactos, no parece que la operación vaya a cerrarse en el próximo mercado de invierno. El Club Brujas no tiene intención de desprenderse de una de sus principales piezas ofensivas a mitad de temporada y el Bayern tampoco piensa precipitarse, por lo que se espera que el verano de 2027 sea el momento más probable para un movimiento serio, mientras crece la competencia por el jugador entre los grandes clubes europeos.

Por su parte, el Barcelona sigue de cerca al delantero y envió ojeadores para observarlo durante el partido entre el Club Brujas y el Liverpool en la Liga de Campeones, según informó el diario belga «Het Nieuwsblad».

Anuncios Anuncios

Sin embargo, el club azulgrana todavía no ha dado el paso de contactar con los representantes del jugador ni de abrir negociaciones oficiales con su club, mientras que el Milan también figura entre los equipos interesados en sus servicios, junto al Bayern de Múnich.

Related Topics

El atractivo de Tresoldi se basa en los llamativos números que ha firmado esta temporada: 16 goles en 19 partidos entre todas las competiciones, cinco de ellos en la Liga de Campeones. Estas cifras han reforzado su posición entre los delanteros emergentes más destacados de Europa, sobre todo por su evidente olfato goleador, su potencia física y su prometedor potencial, que lo convierten en una opción estratégica para los clubes que buscan un delantero capaz de marcar la diferencia durante los próximos años.

No obstante, el mayor obstáculo para el Barcelona son las pretensiones económicas del Club Brujas, que aspira a ingresar entre 60 y 70 millones de euros, a pesar de que fichó al jugador procedente del Hannover por solo 7,5 millones de euros en el verano de 2025 y de que su contrato se extiende hasta 2029.

Anuncios

Además, el club belga ya rechazó una oferta de 35 millones de euros de la Roma el pasado verano y tiene previsto destinar una gran parte de los ingresos por futuras ventas de jugadores a financiar el proyecto de su nuevo estadio.

Todo ello sitúa al Barcelona ante una difícil competencia económica, sobre todo porque el Bayern se ha movido pronto, mientras que el club azulgrana sigue en fase de observación después de que sus intentos anteriores se frenaran por las dudas sobre la viabilidad de la operación. Así, sus opciones de ganar la carrera parecen más complicadas con la irrupción de nuevos rivales y el aumento del valor previsto del joven delantero.