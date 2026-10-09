Christoph Freund, director deportivo del Bayern de Múnich, confirmó que no existen novedades sustanciales en las negociaciones para renovar el contrato del delantero inglés Harry Kane, al tiempo que subrayó su gran optimismo sobre el desarrollo de las conversaciones con el capitán de los Tres Leones.

Las declaraciones de Freund llegaron en respuesta a los informes alemanes que, a comienzos de esta semana, difundieron noticias según las cuales Kane habría aceptado en principio las condiciones de un nuevo contrato que se extendería hasta 2029.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes junto al entrenador Vincent Kompany, se despejaron las dudas sobre la posibilidad de que el acuerdo se frustrara, ya que Freund, según recogió el sitio ESPN, afirmó: «Todas las posibilidades siguen abiertas mientras el contrato no se haya firmado oficialmente, y por ahora no hay novedades».

Y añadió el director deportivo del club bávaro: «Las conversaciones van muy bien y somos muy positivos. Todos conocen nuestra determinación por renovar su contrato, y Harry se siente muy a gusto aquí en Múnich».

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Kane, de 33 años, ofrece un rendimiento excepcional desde que llegó al Bayern de Múnich procedente del Tottenham en 2023: ha marcado 152 goles en 154 partidos y se ha hecho con el título de máximo goleador de la Bundesliga en cada temporada que ha disputado, guiando al club bávaro a la conquista de dos títulos, la Bundesliga y la Copa de Alemania, la temporada pasada.

Kane igualó el récord de participación en 125 partidos internacionales con la selección de Inglaterra el pasado martes, coronando esa ocasión con dos goles en la victoria por 3-0 sobre la República Checa.

Este sólido rendimiento lo coloca en la lista de los principales candidatos a hacerse con el Balón de Oro, cuyos resultados se anunciarán en la capital británica, Londres, más adelante este mes.

Mientras que su compañero Michael Olise también figura entre los candidatos al premio, el entrenador Kompany restó importancia al debate sobre las opciones de sus jugadores, al afirmar: «Creo que la decisión ya está tomada, ¿no es así? Así que no puedo cambiar nada diga lo que diga. Lo siento, pero el Balón de Oro no está en mi mente cada día, y toda mi atención está hoy puesta en el partido ante el Augsburgo, mañana sábado».

Y continuó Kompany: «Espero que lo gane alguno de los jugadores del Bayern, pero lo más importante para mí, por supuesto, es conseguir títulos con el equipo. Conozco bien a Harry y a Michael, y ambos piensan de la misma manera, y eso es lo que nos distingue como un solo equipo».

Sobre los informes que vincularon al delantero francés con un traspaso al Real Madrid, Freund expresó la plena tranquilidad del Bayern respecto al futuro del exjugador del Crystal Palace.

Al respecto, Freund dijo: «Michael ha experimentado una evolución asombrosa con nosotros y actualmente se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Estamos muy contentos de tenerlo en nuestro equipo, y su contrato se extiende hasta 2029, por lo que no hay ninguna presión sobre nosotros. Se siente muy a gusto en el Bayern de Múnich, mantenemos conversaciones constantes con él y, como he dicho, no hay nada que exija prisa».