El Bayern de Múnich abre fuego contra los clubes de la Bundesliga

Rouven Kasper, director de marketing del Bayern de Múnich, dirigió duras críticas a los clubes de la liga alemana, la Bundesliga, instándolos a realizar mayores esfuerzos para promocionarse a nivel mundial, siguiendo los pasos de Jan-Christian Dreesen, presidente del club bávaro.

Estas declaraciones se produjeron antes de que la expedición del gigante bávaro emprendiera su décima gira estival por el continente asiático, donde Kasper considera que hay una enorme deficiencia en el plan de expansión internacional del fútbol alemán en comparación con las demás grandes ligas.

Kasper, en declaraciones recogidas por el sitio "Sky Sports", criticó la pasividad que caracteriza a los clubes alemanes, afirmando: "Tras el final de la temporada, el Leipzig realizó una gira exterior, y durante este verano solo recorren el mundo el Bayern de Múnich y el Dortmund, mientras que el Paderborn viaja a Estados Unidos en septiembre. ¡Esto es muy poco! Los clubes de la Bundesliga deben pensar de forma más estratégica".

Y añadió, explicando la superioridad inglesa: "Los ingleses recorren el mundo, y esto significa que los clubes alemanes también deben tomar la iniciativa. No puedes quedarte en casa y luego quejarte de la caída de los ingresos; si no haces nada, no obtendrás nada", subrayando la necesidad de traspasar las fronteras para elevar el nivel de visibilidad y presencia del fútbol alemán a nivel internacional.

El responsable del Bayern de Múnich señaló el descenso de los ingresos por retransmisión televisiva en mercados vitales, y declaró: "Es lamentable que la caída de los ingresos mediáticos en países como Estados Unidos y Japón se haya convertido en una realidad, pero esta es una razón más para que la liga trabaje con nosotros a fin de encontrar mecanismos estratégicos que impulsen las actividades, pues el Bayern de Múnich no puede viajar a todas partes por sí solo".

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los ingresos de la Bundesliga procedentes de los contratos internacionales se sitúan en 218 millones de euros por los derechos televisivos y 302 millones de euros en total con los patrocinios, una cifra que empequeñece frente a la Premier League inglesa, que genera cerca de diez veces esa cantidad, y a la Liga española, que genera el triple.

En el marco de su gira asiática, el Bayern de Múnich se dirige a la isla de Jeju, en Corea del Sur, y después a Hong Kong hasta el 8 de agosto, donde disputará dos encuentros amistosos ante el Jeju SK el 4 de agosto y el Aston Villa inglés el 7 de agosto.

Y sobre los planes independientes del gigante bávaro para la expansión exterior, Kasper concluyó sus palabras diciendo: "Nuestros mercados objetivo están definidos con claridad; en los dos continentes americanos nos hemos centrado hasta ahora en América del Norte y Central, pero América del Sur se está volviendo cada vez más interesante. Y en Asia también está claro, y debemos dirigir nuestra mirada hacia la India, Indonesia y Tailandia, y vivir nuevas experiencias allí".