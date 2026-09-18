El Bayern da un paso importante hacia la renovación del contrato de Kane

El Bayern Múnich ha dado un paso importante en sus negociaciones con el capitán inglés Harry Kane para ampliar su contrato y prolongar su estancia en el Allianz Arena más allá de junio de 2027, después de que ambas partes mantuvieran una nueva ronda de conversaciones a finales de la semana pasada, con la presencia de los representantes del delantero, para abordar la fórmula de la esperada renovación.

Según lo publicado por el sitio web "Foot Mercato", las negociaciones se encaminan hacia una renovación de al menos dos años más, hasta el verano de 2029, con el delantero de 33 años mostrándose completamente abierto a firmar un contrato de mayor duración, ya que Kane desea mantener su presencia en el máximo nivel de la competición europea hasta la Eurocopa 2028, además de situar la fase final del Mundial 2030 entre sus objetivos futuros.

La cuestión económica sigue siendo uno de los puntos principales y centrales en la mesa de negociación, ya que Kane percibe actualmente cerca de 25 millones de euros anuales, un salario que podría mantener en caso de una prórroga de dos años, mientras que un contrato de más larga duración podría conllevar una reducción de su salario anual, con la posibilidad de incluir una cláusula de rescisión. Y a pesar de las informaciones que vincularon su nombre con el interés del Real Madrid y de clubes ingleses y saudíes, hasta el momento no ha mantenido ninguna negociación oficial con ninguna otra parte.

El delantero inglés vive una etapa excepcional desde su fichaje procedente del Tottenham Hotspur en el verano de 2023, ya que ha marcado 150 goles y ha dado 34 asistencias en los 153 partidos que ha disputado con la camiseta del conjunto bávaro en todas las competiciones, con 61 goles anotados solo en la temporada pasada, mientras que el veterano delantero sitúa la conquista del título de la Liga de Campeones de Europa junto al Bayern Múnich como su máxima prioridad absoluta durante la próxima etapa.

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