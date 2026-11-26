Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Bayern ha sufrido ante el OSC Lille su primera derrota de la temporada. Los regresos invitan a la esperanza, pero no resolverán su mayor problema actual. Aún es pronto para temer por sus grandes objetivos.

Si el Bayern de noviembre de 2026 fuese una jugada, sería el gol en propia puerta de Aleksandar Pavlovic ante el OSC Lille. El disparo de Ethan Mbappe rebotó en el poste y cayó a los pies de Pavlovic, que, completamente sorprendido, introdujo torpemente el balón en su propia portería . Fue el 1-2 decisivo y simboliza a la perfección la difícil situación del Bayern.

Durante semanas, el equipo muniqués resistió a todas las adversidades. La enfermedad de Jamal Musiala, la muerte del padre de Joshua Kimmich, el colapso de Vincent Kompany y su posterior ausencia, una lesión tras otra. En medio de todas esas dificultades, el Bayern logró, por ejemplo, una impresionante victoria por 2-0 en casa del Atlético de Madrid hace exactamente tres semanas. Ahora parece de otra época.

Desde entonces, el Bayern también ha perdido a su capitán, Manuel Neuer, y a sus dos mejores atacantes, Harry Kane y Michael Olise. Sin que el club tuviera culpa de ello. En cambio, sus poderosos dirigentes sí abrieron un frente secundario innecesario con su campaña pública contra Musiala. Todo junto, al parecer, ha sido demasiado.

Anuncios Anuncios

El viernes, ante el 1. FC Colonia, candidato al descenso en la Bundesliga, solo pudo conseguir un pobre empate en casa. Frente al Lille, Kompany alineó después, por falta de alternativas, el que probablemente sea el once inicial más insólito de su etapa en el Bayern: Pavlovic empezó como mediapunta y Konrad Laimer, como delantero centro. Tras una primera parte aceptable en la que se puso por delante, el equipo, mermado por las bajas, firmó en la segunda una actuación tan mala como pocas veces, si es que alguna, se había visto bajo las órdenes de Kompany y encajó su primera derrota de la temporada . ¿Qué le espera ahora al Bayern?

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

El ejemplo del PSG debería tranquilizar al Bayern

En primer lugar, algo que el equipo muniqués no necesita en su situación actual: muchos partidos en muy poco tiempo. Al Bayern le esperan otras dos semanas consecutivas con partidos entre semana. De todos ellos, el único verdaderamente decisivo es el de octavos de final de la Copa de Alemania, el próximo martes en casa ante el Hertha de Berlín, líder de la segunda división. Los tropiezos en la Bundesliga y la Champions League a estas alturas de la temporada son molestos, pero nada más. Es mejor atravesar una fase tan difícil ahora que en primavera. Pese a la situación delicada, los grandes objetivos de la temporada todavía no corren un peligro real.

En la Bundesliga está a dos puntos del líder, el Borussia Dortmund, y hasta el parón invernal le esperan rivales relativamente asequibles. También está a dos puntos del octavo puesto en la Champions League, que daría acceso directo a octavos de final. Antes de Navidad solo le queda un partido en casa contra el Slavia de Praga, penúltimo en la clasificación. Después visitará al Manchester United y recibirá al Betis de Sevilla. Con tres victorias, el Bayern sumaría 17 puntos. Desde la introducción de la fase de liga, 16 puntos siempre han bastado para terminar entre los ocho primeros.

Anuncios

Evitar la ronda intermedia es, por supuesto, deseable. Pero, en última instancia, no tiene por qué significar nada, como han demostrado las dos últimas temporadas. El Paris Saint-Germain tuvo que disputar esa ronda adicional en ambas ocasiones y acabó ganando el título las dos veces.

IMAGO

Bayern: ¿quién puede sustituir a Harry Kane en la delantera?

En cuanto a efectivos, el alivio podría llegar pronto. Jamal Musiala saltó al campo desde el banquillo en Lille por segunda vez, mientras que Luis Diaz reapareció. Michael Olise también podría volver a la convocatoria el sábado contra el Hamburgo. Los tres podrían ser candidatos a la titularidad ya el martes ante el Hertha.

Anuncios

Pero ni siquiera este destacado trío puede resolver el mayor problema actual: la falta de un delantero centro. Es probable que Harry Kane esté de baja hasta marzo por una rotura de la sindesmosis. Las dos mejores alternativas de la plantilla, Serge Gnabry e Ismael Saibari, también estarán ausentes durante varias semanas. Laimer, delantero improvisado, presionó con una energía inagotable en Lille, pero apenas creó peligro ante la portería. Tom Bischof y Lennart Karl no lograron destacar como delanteros centro ante el Colonia. Es posible que Kompany pruebe pronto a Olise o a Diaz en esa posición.

También sería lógico dar una oportunidad a Bastian Assomo, un joven de gran talento. El futbolista de 16 años marca ahora a un ritmo vertiginoso: ocho goles en tres partidos con la selección alemana sub-17, dos dobletes consecutivos con el filial muniqués en la Regionalliga y, el miércoles, un gol y una asistencia en la victoria del sub-19 ante el Lille en la Youth League. Assomo ya demostró en la pretemporada de verano que puede competir con los profesionales: disputó cuatro partidos y marcó dos goles. Además, con sus 1,90 metros de altura, garantizaría presencia física en el área, a diferencia de todos los demás candidatos disponibles actualmente.

Anuncios

La dirección deportiva siempre justifica la corta plantilla con el argumento de que así los canteranos reciben antes sus oportunidades. Hace un año, Lennart Karl dio el salto de esa forma con 17 años. ¿Por qué no probar ahora al talentoso Assomo?

Bayern: Vincent Kompany quiere «disfrutar de la lucha»

Para no poner en peligro los objetivos de la temporada, el Bayern debería buscar sin falta en invierno un sustituto experimentado para Kane de cara a los partidos, mucho más difíciles, que vendrán después. Al fin y al cabo, no está en absoluto garantizado que el jugador de 33 años pueda volver a rendir a pleno rendimiento y alcanzar su nivel anterior inmediatamente después de su regreso previsto para marzo. Gnabry y Saibari pueden ocupar esa posición, pero no es en la que mejor rinden.

Anuncios

A pesar de todos los problemas, Kompany se mostró especialmente tranquilo al analizar la derrota en Lille. En lugar de criticar expresamente al equipo o aumentar la presión, intentó crear una actitud positiva para reaccionar ante la adversidad. En su entrevista con DAZN, dijo hasta tres veces, prácticamente con las mismas palabras, que ahora se trataba de «disfrutar de la lucha».

Además de disfrutar de la lucha, poner fin al debate en torno a Musiala también favorecería, sin duda, las posibilidades de éxito a corto plazo. El comunicado del miércoles por la mañana fue un primer paso en ese sentido . Sin embargo, el vicecapitán Joshua Kimmich reavivó ese frente secundario en Lille al defender, comprensiblemente, a su compañero y atacar a la directiva del club. Kimmich calificó el trato de los dirigentes hacia Musiala de «absolutamente inaceptable y ajeno a la manera de actuar del Bayern» . Está por ver si los poderosos dirigentes dejarán pasar esas palabras sin responder.