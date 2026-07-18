El Real Madrid fichó a Raúl Lima, joven promesa de 15 años del Deportivo, en un golpe al Barcelona, que también lo buscaba.

Según «Mundo Deportivo», el Real Madrid pagará una cantidad inicial que aumentará con el progreso del jugador en las categorías inferiores, en un acuerdo de tres años.

Lima, extremo izquierdo e internacional sub-16, es uno de los mayores talentos del fútbol español. Barcelona, equipos ingleses y portugueses lo seguían, pero el Real Madrid fue el más rápido en presentar una oferta oficial.

La operación encaja en la política madridista de fichar a los mejores jóvenes de España y Europa para fortalecer la cantera y asegurar el futuro del primer equipo.

Lima se unirá a la cantera madridista en los próximos días y seguirá un programa de desarrollo para llegar al primer equipo.

Para el Barcelona, que lo seguía de cerca, es un golpe duro.