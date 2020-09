El Barcelona y la revolución que no fue: Koeman tendrá a 37 jugadores a disposición

Un mes después del 2-8 sólo ha salido Rakitic y el holandés trabajará a partir del lunes con tres docenas de futbolistas a la espera de dar 10 bajas.

La revolución que Josep Maria Bartomeu prometió poco después del 2 a 8 a manos del Bayern da muestras de enquistarse. Veintisiete días después de la mayor de las goleadas europeas que nunca encajó el cuadro azulgrana sólo se ha confirmado la salida de Ivan Rakitic -además de un Arthur Melo que aquel día ya era nuevo jugador de la - y el viernes Ronald Koeman entrenó con treinta y dos futbolistas a sus órdenes tras el regreso al trabajo de Nélson Semedo, Martin Braithwaite, Francisco Trincao y Samuel Umtiti, recién recuperado de su última lesión.

Treinta y siete futbolistas a disposición de Koeman

De todas formas serán más en los próximos días, cuando deben incorporarse Miralem Pjanic -el bosnio aterrizó el jueves por la noche en -, Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Jean-Clair Todibo y Marc-André Ter Stegen. Es decir, que a partir del próximo lunes Koeman tendrá a disposición a treinta y siete jugadores. Es evidente que son demasiados y ello pone de manifiesto cómo el club está atascado a la hora de despedir a los descartes y de atar nuevos fichajes, que no se acometerán sin haber progresado en la operación salida.

Es cierto que de estos treinta y siete hay que descartar a los cuatro del filial, Ilaix Moriba, Arnau Tenas, Konrad De La Fuente y Jorge Cuenca, pero siguen siendo treinta y tres por lo que el Barcelona debe encontrar salida a por lo menos diez futbolistas y sólo Arturo Vidal se encuentra en la plataforma de salida en estos momentos, pendiente de cerrar su inminente fichaje por el Inter. Con los demás descartes no se sabe, a día de hoy, qué va a suceder. Se daba por hecha la salida de Philippe Coutinho, por ejemplo, pero la falta de ofertas debido a su desorbitada ficha le mantendrá en la plantilla.

Sin ventas no habrá fichajes

Lo mismo sucede con Umtiti pero el club tampoco está encontrando posibles destinos para Todibo, Rafinha o Braithwaite, sin olvidar que Júnior Firpo sigue pendiente de entrar en la operación Lautaro y que Luis Suárez no tiene ninguna intención de marcharse a menos que el club no liquide el año que le queda de contrato. Tampoco está tomada la decisión en cuanto a Carles Aleñá y Pedri González, que podrían salir cedidos para regresar dentro de un año.

La situación aprieta al Barcelona, que además sigue pendiente de incorporar un refuerzo más por línea -está por ver cómo ante la falta de músculo financiero, pues este año se dejarán de ingresar 315 millones de euros- si bien el club azulgrana no moverá ficha por Lautaro Martínez, Héctor Bellerín o Georginio Wijnaldum hasta no haber resuelto un capítulo de salidas que no da ninguna muestra de avanzar mientras que el mismo grupo que acabó la temporada con sólo trece jugadores de campo cuenta ya con casi cuarenta futbolistas.