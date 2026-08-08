El fichaje del delantero español del Barcelona, Ferran Torres, por el Paris Saint-Germain está más cerca que nunca, después de que ambos clubes hayan entrado en negociaciones avanzadas para cerrar la operación, con un deseo compartido de resolverla en los próximos días.

Según informó el diario español "Marca", Torres se encamina con fuerza a abandonar el Barcelona este verano, después de que su entorno comunicara a la dirección del club catalán su deseo de trasladarse a la capital francesa, poniendo fin a la incertidumbre que ha rodeado su futuro durante el último periodo.

Las negociaciones entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain se desarrollan lejos de los focos, a través de los directores deportivos Deco y Luis Campos, a quienes une una fuerte relación, mientras la atención de todos estaba puesta en otros asuntos dentro del club catalán, principalmente los de Julián Álvarez, Rodri y Ronald Araújo.

Acuerdo entre Torres y el Paris Saint-Germain

Según el informe, Ferran Torres ya ha alcanzado un acuerdo con el Paris Saint-Germain en lo relativo a las condiciones personales, comprometiéndose con el club francés durante 4 temporadas.

De este modo, solo queda por alcanzar un acuerdo definitivo entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain sobre los detalles económicos de la operación, unas negociaciones que se desarrollan actualmente con una gran aproximación de posturas entre ambas partes.

El deseo de todas las partes es cerrar la operación antes del próximo miércoles, fecha del regreso de Torres a los entrenamientos del Barcelona, para que el jugador no se vea obligado a incorporarse al equipo antes de resolver su futuro.

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50 millones de euros llevan a Torres a París

Se espera que el Barcelona reciba una cantidad cercana a los 50 millones de euros a cambio de desprenderse de su delantero español, mientras que las negociaciones actuales se centran en el valor final de la operación, además de las cláusulas y las variables que incluirá.

Los datos apuntan a que el acuerdo está cerca, lo que abre la puerta al anuncio oficial del traspaso de Torres al Paris Saint-Germain en breve.

El comienzo fue en el Mundial

La idea del traspaso de Torres al Paris Saint-Germain no ha surgido solo en los últimos días, ya que los primeros indicios de la operación comenzaron durante la disputa del Mundial, cuando aparecieron noticias sobre el interés del club francés en hacerse con los servicios del jugador.

En aquel momento, no hubo ninguna confirmación oficial por parte del Paris Saint-Germain ni del jugador sobre la existencia de negociaciones, antes de que el propio Torres dejara la puerta abierta a una salida en una entrevista concedida recientemente en Estados Unidos.

El jugador dijo entonces: "Tengo contrato con el Barcelona, pero... en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Espero tomar la decisión adecuada, y hasta ahora no lo sé".

Torres también lanzó un mensaje claro al Barcelona sobre su futuro, cuando señaló su deseo de sentir que el club apuesta por su continuidad, afirmando: "Tienen que demostrar que me quieren, venir a negociar, y al final las cosas irán como deben".

El deseo de Torres cancela la reunión del Barcelona

La dirección del Barcelona tenía previsto celebrar una reunión con Torres el próximo miércoles, coincidiendo con el regreso de los internacionales españoles a los entrenamientos tras finalizar el periodo de descanso que se les concedió después del Mundial.

Pero el deseo del jugador de trasladarse a París cambió el panorama, y la reunión prevista pasará a ser probablemente innecesaria si las negociaciones entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain logran alcanzar un acuerdo definitivo antes de la fecha de su regreso a los entrenamientos.