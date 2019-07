El Barcelona vuelve a sonreír

Griezmann y De Jong agitan el vestuario y arrastran a jugadores antes apáticos y hasta medio ausentes, como Dembélé.

EDITORIAL

Las caras largas y llorosas que lucían los jugadores al final de la pasada temporada son historia. El buen humor preside los entrenamientos del también en , donde los tres nuevos fichajes, Frenkie De Jong, Norberto Neto y Antoine Griezmann, están demostrando una gran capacidad de integración que puede llevarles a ser tan importantes fuera del campo como se intuye que serán dentro, especialmente el holandés y el francés.

El artículo sigue a continuación

Durante la primera semana de entrenamientos en la ciudad deportiva no era extraño ver a De Jong parado en la puerta del párking de los jugadores firmando autógrafos y haciéndose fotografías hasta que todos los aficionados estaban satisfechos. Al ex del no se le borra la sonrisa más que dentro del terreno de juego, donde incluso ante el se permitió pegarle una buena bronca a Neto por no servirle un balón largo para iniciar una jugada de contragolpe. De Jong ama lo que hace, sabe a lo que ha venido y no quiere andarse por las ramas.

Griezmann, por su parte, se muestra igualmente risueño y acepta con buen humor las bromas dentro del vestuario. Sin Leo Messi el francés está realizando un curso acelerado en cuanto a qué supone jugar para el Barcelona y ya está poniendo de su parte. Basta verle la cara a Ousmane Dembélé, antes apático y en ocasiones literalmente ausente, hoy radiante como nunca junto a su compatriota. El ex del Atlético, además, se personó en la zona mixta sin pasar siquiera por la ducha y visiblemente cansado, un gesto que puede parecer pequeño pero que denota las ganas de gustar y de convencer que trae en un club en el que habitualmente no comparecen más que Jordi Alba e Ivan Rakitic.

La semana que viene llegarán Messi y el resto de internacionales latinoamericanos. A la espera de la incorporación de un lateral izquierdo el Barcelona -Junior Firpo está al caer según adelantó Radio Marca- se afina para la presentación ante su gente, el próximo 4 de agosto ante el en el Camp Nou. Mientras, desde Japón el tercer proyecto de Ernesto Valverde toma forma a partir del buen humor. Y esto, en un club cuya tensión tradicionalmente se puede cortar con un cuchillo, es una excelente noticia.