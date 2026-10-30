El Barcelona vuelve a la carga por Bastoni: el defensa del Inter pone una condición para el fichaje

Parece que Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, está abierto a la posibilidad de fichar por el Barcelona, pese a la decepción que sufrió el pasado verano, después de que Hansi Flick, entrenador del conjunto catalán, no aprobara su incorporación, lo que mantiene al defensa italiano dentro de la lista de intereses de Deco, director deportivo del club.

Según el diario español Mundo Deportivo, Alessandro Bastoni (27 años) era la primera opción para reforzar el centro de la defensa la pasada temporada, ya que la comisión deportiva acordó en enero la necesidad de fichar a un defensa con experiencia, preferiblemente zurdo, por lo que Deco empezó a trabajar para cerrar la operación.

Deco logró alcanzar un acuerdo con Bastoni que se extendía hasta 2031, pero su concreción estaba condicionada a la aprobación definitiva de Flick.

Con la llegada de mayo, Hansi no se convenció de la operación, después de reconvertir a Gerard Martín en el centro de la defensa, y pasó a preferir reforzar otras posiciones antes de fichar a un nuevo defensa.

Cinco meses después, el Barcelona volvió a buscar un central, y Bastoni sigue presente en la lista de nombres que estudia Deco, pero, ante lo sucedido anteriormente, surge la duda sobre la postura del defensa del Inter de Milán respecto al interés catalán.

El defensa italiano no cierra la puerta a ninguna posibilidad; es más, Bastoni siempre estará abierto a escuchar una posible llamada del Barcelona, según confirmó el diario español.

Pese a ello, el pasado verano terminó con una gran decepción para Bastoni, quien se sintió profundamente herido por lo ocurrido, ya que Alessandro estaba muy ilusionado con la idea de unirse al proyecto del Barcelona, pero su decepción fue enorme después de que la operación no se concretara, pues a nadie le gusta saber que el entrenador lo ha descartado de sus planes.

Aun así, Bastoni es consciente de que el Barcelona, si quiere ficharlo, debe demostrar que va en serio con su incorporación, sobre todo porque el defensa italiano se siente feliz en el Inter de Milán, donde esta temporada lleva el brazalete de capitán dentro del grupo de capitanes del equipo.

Bastoni también está centrado en su trayectoria con su club, y considera que juega en uno de los clubes más grandes de Europa.

Bastoni tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028, y percibe uno de los salarios más altos de la plantilla, además de contar con una ventaja añadida: la de considerar al Inter de Milán como su casa.

Por todo ello, si Bastoni decidiera dar el paso de fichar por el Barcelona, habría aprendido una lección de la experiencia anterior, pues necesita asegurarse de que es una prioridad para el club, no solo para Deco, que siempre se preocupó por hacérselo sentir, sino también para Hansi Flick.

Por este motivo, el defensa italiano quiere hablar primero con el técnico alemán, y escucharlo directamente para conocer su verdadera postura sobre su fichaje.