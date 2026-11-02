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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

El Barcelona toma una decisión importante sobre los ultras antes del duelo contra el Aston Villa tras la polémica del Clásico

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El Barcelona ha levantado oficialmente el veto a su principal grada de animación justo a tiempo para el crucial partido de Champions League contra el Aston Villa. El club había impuesto la suspensión tras una serie de infracciones disciplinarias y problemas de seguridad durante la derrota ante el Real Madrid en un Clásico de gran importancia.

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Los ultras podrán regresar tras las consecuencias del Clásico

El Barcelona ha confirmado que permitirá el regreso de su zona de animación, conocida como la «grada de animación», para el próximo partido de la Champions League contra el Aston Villa. En un comunicado oficial publicado en la web del club, el Barcelona confirmó que la decisión se tomó tras una reunión entre representantes de los departamentos de seguridad del club y responsables de varios grupos de aficionados, que dio lugar al levantamiento de una suspensión temporal. La sanción había impedido a los 1.200 integrantes del grupo asistir al reciente partido de liga contra el Alavés como castigo por su comportamiento durante el último encuentro frente al Real Madrid.

Las medidas internas llegaron después de que LaLiga presentara una denuncia formal ante los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El informe de la competición destacó el ambiente hostil durante el Clásico y documentó varios lanzamientos de objetos al terreno de juego, entre ellos botellas y mecheros.

Las autoridades mostraron especial preocupación por las denuncias de insultos dirigidos a figuras públicas como Jose Mourinho y Marc Cucurella. Estos hechos han puesto al club catalán bajo un intenso escrutinio y lo exponen a posibles sanciones adicionales si el comportamiento se repite en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Preocupación por la seguridad e incidente con Camavinga

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Una de las acusaciones más graves recogidas en el informe oficial fue un presunto intento de agresión al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga. Durante la celebración del segundo gol del Madrid, un aficionado habría intentado golpear al internacional francés con el mástil de una bandera. Este incidente, junto con la lluvia de objetos que cayó sobre los jugadores, fue el principal motivo de la decisión inicial del club de impedir la entrada al grupo de animación. El club sigue preocupado por el daño reputacional que causan estos actos, además de la amenaza inmediata que suponen para la seguridad de los jugadores sobre el terreno de juego.

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Tras el informe detallado sobre diez infracciones disciplinarias distintas, los grupos de aficionados se han comprometido formalmente a mantener un ambiente cívico y respetuoso en los próximos partidos. El club presenta su decisión de permitirles regresar como un voto de confianza y reconoce el papel fundamental de la grada de animación para elevar la moral del equipo y crear un ambiente intimidante para los rivales europeos. Se espera que el ambiente sea un factor decisivo cuando Unai Emery lleve a Barcelona a su equipo de la Premier League, que atraviesa un gran momento, para afrontar una importante prueba de la fase de grupos europea.

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Vigilancia estricta del comportamiento futuro

Pese al levantamiento de la sanción, los responsables del Barcelona han advertido de que vigilarán rigurosamente la grada durante el partido contra el Aston Villa. La directiva ha dejado claro que no dudará en volver a prohibir el acceso al estadio si no se cumplen las normas de comportamiento acordadas.

Las consecuencias económicas de estos incidentes también preocupan cada vez más a la directiva, ante la acumulación de multas impuestas tanto por los organismos nacionales como por los europeos. Además, existe la amenaza de cierres parciales del estadio si la RFEF o la UEFA considera que el club no ha logrado controlar a sus aficionados más ruidosos.

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El club emitió un comunicado en el que subrayó que el compromiso de los representantes de los aficionados debe traducirse en cambios tangibles en la grada. El Barcelona expresó su esperanza de que este acuerdo colectivo evite que se repitan incidentes de este tipo y proteja los intereses de los socios, del conjunto de la afición y de la institución.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”