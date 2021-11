El Barcelona sobrevive a sus peores registros en ataque

La victoria en Kiev es un bálsamo que permite al Barcelona respirar tranquilo. No sumar los tres puntos en el Olímpico de la capital ucraniana hubiera significado un tremendo varapalo para un club que necesita urgentemente alegrías, tanto dentro del vestuario, como en las oficinas y, sobre todo, en el estado de ánimo de una afición que debe volver al Camp Nou. La capacidad de Ansu Fati de resolver en espacios pequeños salvó la vida a un Barça que dio un paso adelante en fútbol y en actitud, pero que sigue encallado en el área rival. Hace quince días, un gol de Piqué dio la victoria ante el Dinamo. Este martes, Ansu decidió. 1-0 en ambos encuentros ante un rival a priori muy inferior.

Las sensaciones son mucho mejores hoy que la pasada semana. El juego empieza a ser más reconocible, con las líneas más estrechas y con el equipo más cerca del área rival, pero los datos no engañan. El Barça sigue negado ante la portería rival. Al equipo le falta gol. Y los únicos dos delanteros puros de la plantilla son el Kun Agüero, que estará tres meses de baja por una arritmia cardiaca, y Luuk de Jong, que con Sergi Barjuan en el banquillo no ha disputado ni un solo minuto. Con Xavi Hernández, siendo radical del estilo, no pinta que la situación del neerlandés vaya a cambiar. El dato más significativo apunta a que el Barcelona ha marcado dos goles en las cuatro primeras jornadas de la Champions League. Nunca en la historia de la competición el Barça había anotado tan pocos goles a estas alturas de torneo. Es su peor registro de todos los tiempos.

En esta Champions, solamente el Shakhtar Donetsk, el Malmö y el Dinamo de Kiev están por detrás (0 goles). Y tienen los mismos goles el Porto y el Besiktas (2), aunque a ambos les falta un partido por disputar este miércoles. El resto de equipos han marcado más goles que el Barça, que echa en falta los más de 30 goles que garantizaba Lionel Messi cada temporada. Por si fuera poco, hay otro dato preocupante. El Barça es el tercer equipo que menos remata a portería en la Champions League. De promedio, el equipo azulgrana tiene una cifra de dos remates por partido (8 en lo que llevamos de competición), unos números solamente superiores a los del Besiktas (1,67) y el Malmö (1).

Para sacar notas positivas del duelo ante el Dinamo, además de las sensaciones, el Barcelona consiguió su primera victoria lejos del Camp Nou esta temporada en todas las competiciones. Antes, había perdido tres partidos (Benfica, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano) y empatado los otros dos (Athletic Club y Cádiz). También logró dejar la portería a cero por segunda vez consecutiva en la Champions, viniendo de encajar 14 goles en los cinco partidos anteriores.