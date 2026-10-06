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El Barcelona sigue ignorándolo: el PSG envía un mensaje especial a Messi en la noche de despedida

Argentina vs Benin
Argentina
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Barcelona
Paris Saint-Germain
L. Messi
Argentina
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España
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Jugó en París entre 2021 y 2023

El Paris Saint-Germain envió un mensaje a su exjugador, Lionel Messi, antes del inicio de su último partido con la camiseta de Argentina.

Lionel Messi pondrá fin esta noche a su carrera internacional con su último partido con la selección de Argentina, donde se enfrentará a la selección de Benín ante su afición en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El Paris Saint-Germain quiso dirigirle un mensaje a través de una publicación en las redes sociales.

 Los dos veces campeones de Europa, que acogieron a «la Pulga» en sus filas entre 2021 y 2023, escribieron: «El final de un capítulo inolvidable con Argentina. Disfrútalo, Leo».

La estrella del Inter Miami había tomado la decisión de retirarse de la selección tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Messi condujo a Argentina al título del Mundial 2022 y disputó 207 partidos internacionales, en los que marcó 125 goles y dio 68 asistencias.

Lo curioso es que el Barcelona, equipo en el que Messi jugó durante largos años y con el que logró grandes conquistas, no le dirigió ningún mensaje.

El Barcelona había dejado un comentario en la publicación de Messi a principios del mes pasado, en la que anunció su retirada del fútbol internacional, antes de que el club lo borrara poco después.

En la noche de la despedida, el Barça no le dirigió ningún mensaje a Messi, mientras que el Paris, equipo en el que la Pulga jugó durante un breve periodo, se esmeró en apoyar al jugador argentino en esta ocasión histórica.


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