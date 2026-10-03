El Barcelona sigue de cerca a una joya brasileña: una condición imposible amenaza la operación

El Barcelona sigue de cerca la evolución del jugador brasileño Eduardo Conceição, la joya del Palmeiras y uno de los talentos más prometedores por descubrir.

El diario Sport informó de que el Barça siguió la actuación de Conceição con la selección sub-17 de su país, en el torneo amistoso que organiza la UEFA en Suiza.

Conceição brilló en el primer partido de la fase de grupos, cuando la selección brasileña arrolló a su rival canadiense por 6-0, y la joya del Palmeiras marcó un gol espectacular. Después llegó el revés con la derrota ante España por 1-3, antes de vencer a Costa de Marfil por 2-1.

Desde que surgieron las noticias sobre el interés del Barcelona en el jugador, la postura de la dirección deportiva encabezada por Deco se ha limitado a reconocer que, efectivamente, se trata de un talento enorme, pero el club no ha dado ningún paso oficial de cara a ficharlo en el futuro, a la espera de que cumpla los 18 años.

Por su parte, el Palmeiras ya se ha movido y ha conseguido asegurar el primer contrato profesional del jugador, que incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que representa un gran desafío para el mercado de fichajes europeo.

Eduardo Conceição continúa madurando y evolucionando, aunque algunas fuentes apuntan también a cierta situación de estancamiento relativo en su desarrollo futbolístico.

Y en Suiza, donde participa con la selección de Brasil y se enfrenta a algunas de las selecciones más potentes del mundo, el Barcelona estuvo presente para seguirlo de cerca y comprobar su nivel técnico actual, al ser considerado una de las joyas más prometedoras del fútbol en estos momentos.



