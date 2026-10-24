El Barcelona sigue de cerca a una estrella de la Juventus antes del mercado invernal

El Fútbol Club Barcelona ha empezado a estudiar diferentes escenarios de cara al próximo mercado de invierno, ante la posible salida del lateral izquierdo Alejandro Baldé, cuyo papel en los planes del entrenador Hansi Flick ha disminuido.

El diario Sport señaló que el Barcelona ha renovado su interés en fichar al italiano Andrea Cambiaso, jugador de la Juventus.

Según el portal Calciomercato, el Barcelona sigue vigilando al jugador italiano y podría reactivar su interés en él si las posiciones de lateral del equipo registran alguna salida durante el próximo periodo.

El portal indicó que la Juventus ha fijado el valor de Cambiaso en torno a los 30 millones de euros, teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta junio de 2029.





Esta información cobra relevancia en estos momentos, después de que el diario Il Messaggero apuntara que Jorge Mendes, agente de Baldé, ofreció los servicios del jugador al Roma.

Cambiaso, de 25 años, cuenta con varias características que lo convierten en una opción atractiva para el Barcelona. Es un lateral que se distingue por su capacidad para recorrer largas distancias por ambas bandas del campo, además de desenvolverse bien tanto por la derecha como por la izquierda, y suele sumarse al ataque. Su versatilidad podría ofrecer a Flick diferentes opciones defensivas.

El jugador italiano tampoco vive su mejor momento en la Juventus, ya que una lesión en el tobillo lo apartó de los terrenos de juego durante varias semanas y, con el inicio de la temporada, el entrenador Luciano Spalletti prefería apostar por Zeki Çelik para ocupar la posición de lateral izquierdo.

El portal Calciomercato también vincula el posible interés del Barcelona en el jugador italiano con los rumores relacionados con la salida de Jules Koundé, quien despierta el interés del Bayern de Múnich.