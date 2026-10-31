El Barcelona se retira: la joya del Manchester United pone un pie en el Real Madrid

El fichaje de JJ Gabriel por el Real Madrid está más cerca que nunca, después de que el joven jugador inglés rechazara la última oferta del Paris Saint-Germain, reafirmando su deseo de continuar su carrera en LaLiga española, en un movimiento que allana el camino al club blanco para cerrar la operación.

Según el diario español "Sport", el futuro de JJ Gabriel es ya más claro, a pesar de que el jugador mantiene el silencio sobre su próximo destino, a la espera del anuncio oficial de la finalización de su vínculo con el Manchester United y de la aparición de su pasaporte chipriota, que le permitirá completar los trámites de su inscripción como jugador en el continente europeo.

No obstante, los últimos días han sido testigos de algunos movimientos y reuniones que han disipado las dudas restantes sobre el club que se hará con el prometedor talento inglés.

Durante los últimos días, las novedades más recientes sobre el futuro de JJ Gabriel se vincularon con el Paris Saint-Germain, pues informes ingleses confirmaron que el club francés no se rindió en sus intentos de hacerse con el joven centrocampista, y trabajó para mejorar su oferta tanto en el plano deportivo como en el económico, en un último intento de convencerlo a él y a su entorno con su proyecto.

El Paris Saint-Germain volvió a poner sobre la mesa su poderío económico y su ambicioso proyecto deportivo, liderado por el club, junto con la personalidad audaz de Luis Enrique en el trato con los jugadores jóvenes, en un intento de superar las reservas iniciales que había mostrado JJ Gabriel.

Tras varios días de contactos con el Paris Saint-Germain, llegó la respuesta de JJ Gabriel y de su agente, para confirmar que no se había producido ningún cambio en su postura inicial. Y pese a que el jugador valora la oferta parisina, considera que la continuidad de su desarrollo futbolístico no requiere abandonar la Premier League y trasladarse al fútbol francés.

JJ Gabriel no se limitó a rechazar la última oferta del Paris Saint-Germain, sino que reiteró que su deseo es jugar en LaLiga española, donde considera que todas las condiciones están dadas para hacer brillar su potencial y llegar lo antes posible a la élite de los futbolistas a nivel mundial.

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El camino, allanado

Con la salida del Paris Saint-Germain de la carrera por la contratación del jugador, salvo que se produzcan cambios radicales en los últimos instantes, ya es posible confirmar que JJ Gabriel vestirá la camiseta blanca en un futuro cercano.

Asimismo, parece que la esperada pugna entre el Barcelona y el Real Madrid por hacerse con el talento inglés se ha resuelto en gran medida.

Fuentes del Barcelona confirmaron la existencia de contactos con Ali Barat, agente del jugador, para estudiar la posibilidad de fichar a JJ Gabriel, pero esas mismas fuentes subrayaron después que el club catalán se mantuvo alejado de la competencia por el jugador, según confirmó Deco, el director deportivo del Barça.

En cambio, el entorno que rodea a JJ Gabriel, que lo acompañó durante su estancia en Castelldefels en los últimos días, no fue igual de claro respecto a la postura del Barcelona. El jugador esperaba completar las fases requeridas para estudiar las ofertas que se le presentaban y obtener el pasaporte que le permita inscribirse como jugador con nacionalidad de la Unión Europea.

Parece claro que la oferta del Barcelona no se planteó para igualar las ofertas presentadas por el Paris Saint-Germain, y en especial el Real Madrid, sino que se apoyaba en el deseo inicial del jugador de incorporarse a las filas del club catalán.

A la vista de los resultados de las últimas negociaciones, el panorama ha quedado más claro que nunca; pues el Bayern Múnich salió de la carrera en una fase temprana, el Barcelona optó por alejarse de una enorme subasta económica, mientras que el Paris Saint-Germain no logró convencer al jugador con su proyecto deportivo, y el Real Madrid sigue siendo el único club dispuesto a asumir un coste superior a los 10 millones de euros, a cambio de un contrato que se extiende a lo largo de las próximas tres temporadas, además de un conjunto de exigencias deportivas.

Todos los indicios apuntan a que el próximo destino de JJ Gabriel será el estadio Santiago Bernabéu, aunque el anuncio oficial definitivo de la operación sigue estando pendiente.