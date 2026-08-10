El Barcelona se prepara para anunciar oficialmente la salida de dos jugadores hoy

Un informe de prensa aseguró que el Barcelona anunciará este lunes la salida de dos jugadores, tras la aprobación de la directiva de dos ofertas por ellos durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, junto al anuncio de la marcha de Ronald Araújo al Liverpool, también se espera que hoy se comunique la salida de Jofre Torrents (19 años).

El lateral izquierdo se marchará al Ajax de Ámsterdam con una opción de recompra para el Barcelona.

De hecho, se esperaba que la operación se cerrara oficialmente ayer, pero el Ajax disputó su primer partido y se aplazó a un momento posterior de hoy.

El equipo de Michel Sánchez quiere hacerse con la joven promesa del Barcelona, que no viajó a Udine el sábado porque el jugador estaba a la espera de que se resolviera su futuro.

El club neerlandés fichó a Kayo Henrique y ya contaba en su plantilla con Owen Wijndal, quien no tiene intención de marcharse por el momento. Por ello, Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, que ve en Jofre a un lateral de futuro, podría permitirle marcharse al Celta de Vigo para adquirir experiencia en un equipo fuerte de la Liga española, cuyo filial juega en Segunda División.