El Barcelona ha dado oficialmente un paso adelante para fichar a un nuevo delantero, ante la posible marcha de su estrella polaca, Robert Lewandowski, tras la finalización de su contrato al término de la presente temporada.

Robert Lewandowski se encuentra en una situación de incertidumbre respecto a su futuro en el Barcelona, ante la proximidad del fin de su contrato el próximo mes de junio, lo que ha desatado el debate en las filas del club catalán sobre la conveniencia de que continúe o no.

Aunque la directiva ha insinuado la posibilidad de renovar el contrato del veterano delantero polaco, este asunto sigue siendo objeto de una clara división, especialmente dado que algunos responsables se aferran a la opción de la renovación, frente a otras opiniones que consideran necesario abrir una nueva etapa en la delantera durante el mercado de fichajes de verano.

Por su parte, el diario «Sport» señaló que el delantero kosovar Vesnik Aslani volvió a destacar esta semana en la Bundesliga al marcar un magnífico gol ante el Mainz, aunque no pudo evitar la derrota del Hoffenheim (1-2), y su equipo sigue compitiendo por la clasificación para la Liga de Campeones, ya que actualmente ocupa el quinto puesto a solo tres puntos del líder, lo que se debe en gran medida al rendimiento de su delantero estrella.

El periódico ha destacado que el jugador kosovar no es un delantero tradicional. Su estilo se ajusta más al del delantero moderno, capaz de moverse fuera del área, coordinarse con sus compañeros, desplazarse por las bandas y crear ocasiones de gol en diferentes zonas del campo.

Dada la continua incertidumbre sobre el futuro de Lewandowski, Aslani podría ser el sustituto del delantero polaco.

La dirección deportiva del Barcelona lleva meses siguiendo su evolución como una opción viable desde el punto de vista financiero en el mercado, con potencial de mejora. Y, tal y como reveló su agente, Ayman Dahmani, el Barcelona ha solicitado oficialmente información sobre su situación.

Este paso confirma que el nombre de Aslani está sobre la mesa de Deco, director deportivo del Barça, dentro de los planes deportivos del club. En este contexto, el precio del delantero, que podría ser inferior a 30 millones de euros, se considera una opción realista.

El propio jugador no se libra del revuelo mediático. Tras su impresionante actuación más reciente, Aslani se refirió a su futuro y lo vinculó con el Barcelona, sin cerrar la puerta a un posible traspaso, al decir: «Dejadme jugar al fútbol primero, ya hablaremos cuando termine la temporada».

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