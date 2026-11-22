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El Barcelona ha lanzado una nueva ofensiva para intentar cerrar el fichaje del neerlandés Ruud Nijstad durante el próximo mercado de invierno.

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Según el diario español «Sport», el club catalán ha reactivado sus contactos para fichar al joven defensa del Twente neerlandés, de 18 años, considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo.

Sin embargo, la operación se enfrenta a importantes obstáculos, tanto en el plano económico como en el deportivo, lo que complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el mes de enero.

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La postura del jugador ha cambiado en las últimas semanas. Si en un principio prefería seguir creciendo en el fútbol neerlandés, ahora se muestra más abierto a marcharse al Barcelona tras conocer en detalle el proyecto deportivo que le ofrece el club catalán.

Nijstad valora especialmente las oportunidades que el Barcelona brinda a los jóvenes y cree que el club podría ser el lugar ideal para seguir desarrollándose y continuar su carrera.

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Un precio demasiado alto

El principal punto de desacuerdo en lo económico es la valoración del jugador, ya que el Twente ha elevado sus exigencias y actualmente pide más de 20 millones de euros para dar luz verde a su salida.

El Barcelona considera que esa cantidad supone un riesgo elevado para un jugador que solo tiene 18 años y que todavía no cuenta con una amplia experiencia en la élite.

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En el club catalán no hay dudas sobre el potencial deportivo de Nijstad: es un central zurdo con una excelente salida de balón y un gran margen de progresión.

Los informes técnicos sobre el jugador son muy positivos en el Barcelona, pero otra cosa es que el club se comprometa a una inversión económica elevada en una operación que, lógicamente, entraña riesgos por la juventud y la falta de experiencia del futbolista.

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Sin embargo, el mayor obstáculo para el Barcelona es de índole deportiva, ya que el Twente quiere que Nijstad siga en sus filas hasta el final de la presente temporada como condición para aceptar su traspaso.

El club neerlandés está dispuesto a negociar la venta del joven defensa en enero, pero quiere asegurarse de que continúe con el equipo mediante una cesión hasta el próximo mes de junio.

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Esta exigencia complica los planes del Barcelona, que ha intensificado sus contactos con el objetivo de incorporar al jugador en el mercado de invierno. Las negociaciones deberán resolver las diferencias tanto sobre el valor económico de la operación como sobre la fecha de la posible llegada de Nijstad.

La Premier League también aprieta

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El Barcelona no es el único interesado en Nijstad. Chelsea, Manchester City y Manchester United siguen de cerca su evolución y podrían entrar en la puja por su fichaje, lo que endurecería las negociaciones y quizá contribuiría a elevar el precio de la operación.

Aun así, el Barcelona cuenta con un punto a favor: la voluntad del jugador, que da prioridad a su llegada al club catalán por su afinidad con su filosofía futbolística. Además, el conjunto azulgrana fue el primer gran club europeo que apostó por su talento y creyó en su potencial.

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Por tanto, el interés es mutuo, y la disposición de Nijstad a dar el salto supone un factor positivo para el Barcelona.

Pero convertir ese interés en un fichaje real exige superar las exigencias económicas y deportivas del Twente, que no parece tener prisa por desprenderse de uno de sus jóvenes talentos más destacados.