El Barcelona sale con todo ante el Leganés

Setién no quiere "disgustos" y aparca los experimentos para salir ante el Leganés con el que sería un once tipo del que solo se cae Roberto.

ANÁLISIS

No habrá experimentos ante el . Ni las importantes bajas que arrastra el equipo ni el hecho de tratarse de un partido de han convencido a Quique Setién para realizar rotaciones ante el cuadro madrileño y ha dispuesto el que probablemente sea el mejor once posible y en el que Antoine Griezmann repetirá, como ya hizo en Ibiza, como delantero centro y en el que también está Leo Messi, que no viajó a las Islas Baleares la semana pasada.

Tampoco lo hicieron Gerard Piqué y Sergio Busquets y hoy están los dos en un once dispuesto para no dar espacio a la sorpresa y que pretende estrangular al Leganés, deportivamente hablando, desde el primer minutos. Para empezar, la ausencia por lesión de Norberto Neto obliga a Marc-André Ter Stegen a formar como titular, resguardado por una zaga en la que regresan Clément Lenglet y Nélson Semedo para construir una retaguardia de cuatro hombres con Jordi Alba y Gerard Piqué.

En el centro del campo forman Sergio Busquets, Frenkie De Jong y Arturo Vidal, los tres centrocampistas más en forma y los que mayor influencia en el juego, con y sin balón, ejercen esta temporada. Serán ellos los responsables de abastecer una línea de ataque que mantiene su continuidad sin Luis Suárez y Carles Pérez y a la espera del regreso de Ousmane Dembélé, de forma que Griezmann, Messi y Ansu Fati forman como titulares con la intención de no repetir la pésima imagen de Ibiza y cerrar la puerta a cualquier susto que encienda las alarmas, a fin de cuentas quien pierda hoy quedará eliminado de la Copa del Rey.