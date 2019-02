El Barcelona respalda al VAR: "No podemos sospechar de todo el mundo"

Josep Vives, portavoz del club catalán, fue consultado sobre el polémico arbitraje en el Levante - Real Madrid.

Josep Vives, portavoz del Barcelona, aseguró este lunes en rueda de prensa que el club catalán no puede "sospechar de todo el mundo", en relación a los arbitrajes y al uso del VAR, de polémico accionar este domingo en el Ciutat de Valencia, donde el Real Madrid ganó al Levante con dos goles de penalti.

Polémica con el VAR: "Nosotros somos impulsores del VAR. Creemos que es una herramienta excelente par ayudar a los árbitros y reducir su margen de error. Aunque exista el VAR continuará habiendo errores y polémica. Es normal, esto es fútbol, pero debemos estar muy tranquilos y serenos. Creemos radicalmente en el VAR. Es esencial que el VAR siga funcionando y se perfeccione".

Protocolo del VAR: "No podemos guiarnos por una sola jugada. Si se revisa un protocolo debe hacerse con una base más amplia porque si no sería muy ventajista. Si lo hacemos estaríamos pervirtiendo nuestro discurso. Seguro que la herramienta se puede perfeccionar, pero no se puede enjuiciar por una sola acción. Lo podemos debatir, pero no se pueden tomar decisiones de esta naturaleza en base a un hecho concreto".

"No podemos sospechar de todo el mundo": "Si tuviéramos que extraer conclusiones de esto, sería una dinámica peligrosa. No podemos estar sospechando de todo el mundo. Esto nos debe preocupar muy poco porque al final lo que nos debe preocupar es ser exigentes y mejorar. No podemos estar excusándonos, no lo vamos a hacer".

Las quejas de Solari sobre el calendario: "El calendario tiene idas y venidas durante la temporada. Hay veces que nos perjudica y otras no nos penaliza. De algún modo todos algún día tenemos más descanso y otros menos descanso".

Juicio a Sandro Rossell: "Que una persona esté 641 días en prisión preventiva no es propio de un estado de derecho que se precie de serlo. Es incalificable para su vida y para la de otras personas. Vamos a seguir el juicio y seguramente algún miembro de la Junta del Barcelona lo seguirá in situ. No hablamos de una persona, sino de la aplicación de la prisión preventiva. Podríamos hablar de Laporta o de cualquier otra persona. También en el caso de los presos políticos. Esta medida no se sostiene, lo digo como jurista. Es inaceptable, por usar este adjetivo, en un estado de derecho".

Partidos en el extranjero: "Era bueno que esta Liga se puede exportar al extranjero puntualmente. Al final, nuestro producto, el fútbol profesional, es algo que debemos exportar porque tenemos que competir con otros en el mundo que sí lo hacen. Y lo hacen sin complejos. En el caso de la Supercopa, debemos analizarlo internamente".

Champions League: "Es una competición complicadísima y es normal que la gente sea prudente. La afición se ha mostrado prudente, aunque confía en el equipo. Creemos que es un buen dato para encauzar esta temporada".

LaLiga: "Somos los líderes de LaLiga con siete puntos sobre el segundo, pero quedan 39 en juego. Tenemos motivos para el optimismo, pero sobre todo para el optimismo. Las cosas cambian de un día para otro. Es normal que los seguidores piensen que la tienen muy bien encauzada, pero esto no son matemáticas. Existe el azar y los contrincantes. Es bueno que la masa social tenga esta expectativa, pero también que tengamos presente que esto no ha acabado".

La Masía: "Es esencial para el Barcelona, da sentido al club. Desde la autoexigencia debemos mejorar cada día todo lo que hacemos. El año pasado nuestro equipo Juvenil ganó la Youth League y prácticamente en todos los equipos de formación".

Espai Barça: "El proyecto se ha explicado mucho. Venimos de un referéndum en el que se invitó a todos a valorar el proyecto. Es lógico que nuestros socios y socias quieran ver una realidad tangible. Ahora podemos ver el estadio Johan Cruyff. Cuando el nuevo Camp Nou empiece a ser muy visible, la percepción no será la misma. A todos nos gustaría salir de esta sala de prensa y ver el estadio remodelado, pero nos llevará años. Tendremos que hacer las obras conviviendo con la actividad en las instalaciones".