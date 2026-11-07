El Barcelona ha completado su preparación para el esperado duelo ante el Atlético de Madrid, en medio de señales positivas respecto a la recuperación de algunos de sus jugadores lesionados, mientras Hansi Flick aguarda la última prueba de sus defensas Eric García y Andreas Christensen, antes de decidir su participación en el gran choque que se disputará en el estadio Metropolitano.

El diario español "Mundo Deportivo" informó de que el Barcelona disputó este sábado su última sesión de entrenamiento como preparación para el partido ante el Atlético de Madrid, en la que participaron Eric García y Andreas Christensen, después de que ambos jugadores mostraran una buena recuperación de las lesiones que los habían apartado del equipo.

Se prevé que ambos defensas se sometan a la última prueba para determinar su grado de disponibilidad física, antes de que Flick decida la posibilidad de incluirlos en la lista del partido, dada la importancia del encuentro y la necesidad del equipo de contar con opciones adicionales en la línea defensiva.

Por su parte, el Barcelona no podrá contar con cinco jugadores: Rodri, Jules Koundé, Dani Olmo, Marc Casadó y Roony Bardghji, que continúan con sus programas de recuperación al margen de los entrenamientos del grupo.

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Las previsiones apuntan a la posible vuelta del trío formado por Rodri, Koundé y Olmo tras el final del parón internacional, mientras que se espera que Marc Casadó, canterano del club, regrese a comienzos del próximo año, en tanto que el jugador sueco Roony Bardghji necesitará un periodo más largo para recuperarse y recobrar su disponibilidad.

La sesión de entrenamiento contó también con la presencia de varias jóvenes promesas, después de que Flick incorporara a los entrenamientos del primer equipo a Álex Campos, Ibrahima Toncara y Max Bonfill, además de Hamza Abdelkarim.

Por otro lado, Guille Víctor y Oriol Guri se ausentaron de los entrenamientos, tras decidirse que se incorporaran al filial del Barcelona de cara al duelo frente al Manresa.

El encuentro reviste una importancia excepcional para el Barcelona, que busca resarcirse ante el Atlético de Madrid, después de la dolorosa eliminación sufrida ante él la pasada temporada en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones de Europa.

Las aspiraciones del conjunto catalán no se limitan a vengarse de su rival madrileño, ya que también aspira a sumar los tres puntos y seguir liderando la Liga española antes de entrar en el parón internacional.

Según Mundo Deportivo, el Barcelona anunciará mañana su lista definitiva para el partido, y el equipo, encabezado por el presidente del club, Joan Laporta, se desplazará a la capital española.

Se espera que los internacionales españoles Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Fermín López y Lamine Yamal permanezcan en la capital española para incorporarse a la concentración de la selección española el próximo lunes.