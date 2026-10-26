El Barcelona recibe una buena noticia antes del partido ante el Alavés

Jules Koundé, estrella del Barcelona, tiene una gran posibilidad de llegar al partido contra el Deportivo Alavés, el próximo sábado, en la jornada 11 de LaLiga.

El diario Sport informó de que las señales parecen positivas respecto a Koundé, quien se perdió el Clásico por un esguince en el tobillo izquierdo.

Koundé estuvo cerca de llegar al Clásico, pero el cuerpo técnico del Barça decidió no arriesgarse a alinearlo.

Por este motivo, las posibilidades de Koundé parecen mayores que las del resto de cara a participar frente al Deportivo Alavés, siempre que su recuperación continúe de forma positiva.

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El defensa francés publicó un mensaje llamando a la unidad a través de su cuenta de Instagram, en el que dijo: "Semana difícil. Es momento de permanecer unidos, afición del Barcelona, más que nunca".

Y añadió: "No cabe duda de que saldremos más fuertes de esta etapa".

La situación de Txus Espart parece la más preocupante, ya que el jugador se vio obligado a abandonar el Clásico durante la primera parte debido a la lesión, entrando Alejandro Balde en su lugar en el minuto 29.

El club emitió un comunicado en el que confirmó la lesión del jugador, precisando que estará de baja durante 7 semanas.

La acumulación de lesiones ha reducido las opciones disponibles para Flick, quien no descartó recurrir a jugadores del filial.

El entrenador dijo: "No tenemos muchas opciones en la línea defensiva, así que debemos gestionar la situación. Y quizá nos veamos obligados a ascender a algunos jugadores de la academia del club".



