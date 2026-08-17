El español Xavi Pascual, exdirector técnico del Barcelona, puso fin de forma anticipada a su segunda etapa con el club catalán, pese a estar vinculado por contrato hasta 2028, después de decidir marcharse para vivir una nueva experiencia con el club emiratí Dubái, con un contrato que se extiende hasta 2029.

Según las declaraciones de Dejan Kamenjašević, director general del club Dubái, Pascual activó la cláusula de salida presente en su contrato con el Barcelona, a cambio de unos 400.000 euros, tras el final de la temporada pasada, la tercera consecutiva sin que el equipo lograse conquistar ningún título.

Pascual había firmado su contrato con el Barcelona el pasado mes de noviembre, pero su última temporada terminó con decepción, después de despedirse de la Copa del Rey en las semifinales ante el Baskonia, fracasar en el intento de alcanzar las eliminatorias de la Euroliga y, antes de eso, perder la final de la Liga española ante el Valencia.

La decisión de Pascual se debe a su deseo de afrontar un nuevo reto, después de haber conducido al Barcelona en su etapa anterior a la conquista del título de la Euroliga en 2010, para iniciar ahora una nueva misión con el Dubái, que aspira a construir un equipo capaz de competir con fuerza a nivel continental.

Kamenjašević señaló que el técnico español tomó la decisión de marcharse pese a disponer de un contrato por dos años más, y renunció a él para firmar un nuevo contrato con el Dubái, indicando que las condiciones del nuevo acuerdo se asemejan en gran medida a su anterior contrato con el Barcelona.

El director general del club emiratí añadió: "Se marchó del Barcelona pese a tener un contrato por dos años, y renunció a él para firmar un nuevo contrato que se parece en gran medida al que tenía en el Barcelona, por lo que es seguro que no vino por el dinero".