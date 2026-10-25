El Paris Saint-Germain ha entrado en la pugna por el fichaje de JJ Gabriel, la perla del Manchester United, iniciando conversaciones con los representantes del jugador, que cumplió recientemente 16 años, en un momento en el que el Real Madrid también intensifica sus movimientos para hacerse con sus servicios, lo que complica aún más la tarea del Barcelona de cerrar la operación.

Según el diario catalán "Sport", el Paris Saint-Germain y el Real Madrid avanzan en sus contactos con el entorno del jugador.

El club parisino pretende aprovechar la incertidumbre en torno al futuro de Gabriel en Old Trafford, ofreciéndole un proyecto deportivo y una propuesta económica atractivos, mientras que el Real Madrid, por su parte, trabaja para reforzar su posición en la carrera.

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El Barcelona posee una baza importante en esta competencia, que son las preferencias deportivas del jugador, ya que Gabriel siente una atracción especial hacia el club catalán y su filosofía de juego, además de su interés por el proyecto que brinda a los jóvenes talentos oportunidades para desarrollarse. No obstante, esta preferencia no significa que su traspaso al conjunto blaugrana esté ya cerrado.

Los aspectos económicos siguen siendo un factor decisivo para cerrar la operación. Pese a que el Barcelona valora el enorme potencial que posee el joven delantero, el club no quiere entrar en una puja económica ni pagar cifras desorbitadas por un jugador que todavía no ha debutado oficialmente con el primer equipo del Manchester United. El Barça insiste en que cualquier operación se ajuste a sus parámetros económicos y deportivos.

Por su parte, el Manchester United sigue conservando los derechos del jugador y no ha renunciado a sus intentos de resolver su situación.

"Sport" añadió que el Barcelona afronta una competencia creciente por parte del Paris Saint-Germain y el Real Madrid, que podrían elevar el valor económico de la operación, en un momento en el que el club catalán apuesta por el atractivo de su proyecto deportivo.



