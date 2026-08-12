El Barcelona presenta una nueva oferta por Rodri y el Manchester City fija su postura

El rumor sobre el traspaso de Rodri, la estrella del Manchester City, al Barcelona durante el actual mercado de fichajes de verano continúa vigente, ante la falta de acuerdo entre ambos clubes hasta el momento.

Diversos informes de prensa apuntan a que Rodri está cada vez más cerca de incorporarse al Barcelona, pero su club inglés no quiere prescindir de sus servicios con facilidad.

Rodri está vinculado con el Manchester City mediante un contrato hasta el verano de 2027, por lo que este mercado es la última oportunidad para el club inglés de obtener un beneficio económico con su venta, ante la falta de acuerdo entre ambas partes sobre la renovación.

Por otro lado, el Barcelona intenta aprovechar el último año del contrato de Rodri con el City, además de su deseo de abandonar el club, para cerrar el fichaje.

En este sentido, el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, señaló que el Barcelona ha presentado una nueva oferta verbal al Manchester City para incorporar a Rodri por valor de 60 millones de euros más variables.

Añadió en su cuenta oficial de "X" que el Manchester City insiste en una cantidad de 80 millones de euros para vender a Rodri.

Romano indicó que el Barcelona sigue confiado en cerrar el fichaje, y que la solución óptima podría ser alcanzar un acuerdo entre ambas ofertas, siendo las variables un elemento fundamental.

Cabe recordar que Rodri, capitán de la selección de España, fue uno de los elementos más destacados en la conquista del Mundial 2026 por parte de su país, además de recibir el premio al mejor jugador del torneo.







