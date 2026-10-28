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El Barcelona, uno de los grandes del fútbol español, ha reactivado su interés por el centrocampista del Tottenham Hotspur Lucas Bergvall después de que el joven haya tenido dificultades para jugar con regularidad en el norte de Londres esta temporada. Aunque el internacional sueco de 20 años firmó una nueva ampliación de contrato por cinco años hace apenas un mes, varios grandes clubes europeos siguen de cerca su situación.

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Los gigantes catalanes retoman su interés

Según TEAMtalk, el Barcelona vuelve a evaluar al centrocampista escandinavo tras ver cómo se ha reducido su tiempo de juego con el entrenador Roberto De Zerbi. Después de las llegadas en verano de Sandro Tonali y Mateus Fernandes, el centrocampista ha disputado solo 144 minutos en la Premier League, repartidos entre dos titularidades y dos partidos como suplente, además de dos encuentros de la Carabao Cup. Esa falta de minutos ha despertado el interés de varios clubes europeos pese a que su nuevo contrato se extiende hasta 2031.

Su perfil técnico encaja en el Camp Nou

El Barcelona ya siguió al centrocampista de cerca durante su etapa en el club sueco Djurgarden en 2024, antes de perder ante el Tottenham la carrera por su fichaje.

El medio señala que los responsables de fichajes del Camp Nou siguen valorando su capacidad física, su calidad técnica y su versatilidad para desempeñar distintas funciones en el centro del campo.

Los dirigentes del club ven al joven como una incorporación a largo plazo capaz de convertirse en un jugador importante junto a centrocampistas jóvenes ya consolidados como Pedri, Gavi y Marc Bernal, aunque hacerse un hueco en esa parcela supondría afrontar una dura competencia.

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Los grandes clubes italianos estudian movimientos en invierno

El mismo medio revela que Napoli y Juventus, clubes de la Serie A, también siguen de cerca lo que ocurre en la capital inglesa.

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El Napoli ha incluido al sueco en su lista de candidatos mientras se prepara para posibles cambios en el centro del campo. Según las fuentes, trasladarse al sur de Italia le ofrecería una vía más clara para ser titular con regularidad que fichar por el club catalán.

Por su parte, la publicación afirma que la Juventus ha mostrado el interés más firme a corto plazo y busca una cesión de seis meses en enero para aliviar su crisis de lesiones en el centro del campo. Sin embargo, el Tottenham tiene la última palabra y, por ahora, no desea autorizar una salida temporal.

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Los próximos partidos marcarán los planes para el invierno

Que el interés procedente de España e Italia se convierta en ofertas formales dependerá de los minutos que dispute Bergvall en los próximos meses. Situado actualmente en el 14.º puesto de la Premier League, el equipo de De Zerbi recibe al Crystal Palace este fin de semana, en la novena jornada, con la intención de escalar posiciones. Por ahora, los dirigentes del club del norte de Londres se muestran reacios a dejar marchar a su joven promesa antes del mercado de fichajes de invierno.