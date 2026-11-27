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Andreas Christensen sigue sin librarse de las lesiones, y lo más probable es que se pierda el partido de LaLiga que el Barcelona disputará el domingo ante el Deportivo de La Coruña en Riazor.

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Por otro lado, el entrenador Hansi Flick tiene la intención de mantener su plan y apostar por el joven defensa Álex Campos, que llamó la atención en su debut con el equipo.

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Según el diario catalán «Sport», el defensa danés no participó este viernes en el entrenamiento con el grupo y se limitó a trabajar en solitario, por lo que se descarta que viaje mañana sábado a La Coruña, salvo una evolución inesperada de su estado.

Christensen sintió molestias durante uno de los entrenamientos, poco después de volver de una lesión. El club comunicó el pasado viernes que sufría unas molestias leves, y su presencia ante el Villarreal quedó en duda.

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Este nuevo problema físico añade un capítulo más a la larga lista de contratiempos de Christensen con las lesiones, que le han impedido jugar con regularidad en el Barcelona.

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El exjugador del Chelsea se ha perdido más de la mitad de los partidos por problemas físicos desde que llegó al Barça hace cuatro años.

Si Christensen no está ante el Deportivo, acumulará tres partidos seguidos de baja, tras el duelo ante el Villarreal y el encuentro contra el Sabah en Bakú.

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Christensen llegó al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Chelsea, con la carta de libertad tras finalizar su contrato con el club inglés.

El defensa danés ya había conquistado la Liga de Campeones con el conjunto londinense en 2021.

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Ante la continuidad de su baja por lesión, Flick seguirá confiando en Álex Campos, uno de los grandes beneficiados de las bajas en defensa en las últimas semanas.

El joven defensa disputó su primer partido oficial con el primer equipo ante el Sabah, en la quinta jornada de la Liga de Campeones: salió en la segunda parte y firmó una buena actuación que recibió elogios, sin cometer ningún error en el pase.

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Se espera que Campos viaje con el primer equipo a La Coruña para tener una nueva oportunidad de entrar en los planes de Flick, aunque su presencia supone una pérdida para el filial, que necesita sus servicios en el duelo ante el Terrassa en el Estadi Johan Cruyff, un partido importante en la lucha por el liderato.

En cuanto al once titular, se prevé que Pau Cubarsí esté disponible y forme pareja en el centro de la defensa con Gerard Martín.

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No obstante, Flick podría optar por dar descanso a este último, situar a Eric García en el eje y mantener a Jules Koundé en el lateral derecho.

Por otra parte, el Barcelona recupera a Rodri Hernández, que ha vuelto a entrenarse con el grupo, aunque todavía necesita recuperar el ritmo de competición, por lo que es poco probable que sea titular, si bien podría disponer de algunos minutos antes del exigente duelo ante el Atlético de Madrid.

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El Barcelona lidera LaLiga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, segundo, y cinco más que el Atlético, tercero.