El Barcelona perdió un gran patrocinio tras la marcha de Messi

El Barcelona tuvo muy encarrilado durante el pasado junio un patrocinio global para la camiseta que pudiera sustituir a Rakuten, que termina contrato en junio de 2022 como patrocinador principal del club. Según ha podido saber Goal, se trataba de la plataforma de educación online más grande del mundo, una empresa de origen índio que estaba dispuesta a abonar cifras superiores a las firmadas antes de la pandemia con el gigante japonés, es decir, más de 55 millones de euros por temporada y un bonus por rendimiento deportivo cercano al 15%. Las negociaciones estuvieron muy cerca de cerrarse, pero la presión de algunos ejecutivos del área comercial barcelonista para que la empresa índia aumentara la propuesta retrasaron el acuerdo hasta que el Barça anunció la salida de Lionel Messi. Entonces, todo se rompió.

Durante meses, el área comercial había conseguido aumentar una primera propuesta de 40 millones de euros anuales hasta los más de 55, pero algunos ejecutivos no acababan de conformarse con la cifra y pidieron más. Querían superar los 60 millones por temporada y estiraron las opciones hasta que la cuerda cedió y se rompió. La marcha de Messi, el 5 de agosto, lo acabó de empañar. El Barcelona había perdido a su gran activo y la empresa ya no quiso avanzar después de tener el acuerdo prácticamente cerrado a finales de junio.

El artículo sigue a continuación

Para Joan Laporta, era un patrocinio ideal. Al presidente le gustaba, quería que la plataforma de educación fuera el patrocinador principal del club. Además, sus valores casaban a la perfección con los del Barça e incluso se hubieran podido producir sinergias con las Academias del club y el proyecto de desarrollo y conocimiento Barça Innovation Hub. Incluso, tras la salida de Messi, Laporta pidió una reunión telemática para enderezar la situación, pero ya era tarde. No se consiguió arreglar el desperfecto y el patrocinio cayó definitivamente.

Durante esas fechas, otra gran empresa puso sobre la mesa 70 millones de euros anuales + un 20% de bonus supeditado a los títulos. Lo hizo de manera formal, con varias cartas firmadas en las que fue aumentando su primera propuesta, que partía de 50 millones. Pero ese patrocinio no acababa de convencer ni al área comercial, ni a la junta directiva. Se trataba de una plataforma de intercambio de criptomonedas (Crypto Exchange Platform). Una de las tres más grandes del mundo, colaboradora de grandes eventos en los Estados Unidos, una gran compañía que seguía siendo, sin embargo, una marca controvertida por el sector en el que desarrolla su actividad. La excusa para rechazar la última propuesta de 70 millones fue que el Barcelona podía conseguir más dinero, pese a que dentro del club la idea de firmar con un comerciante de criptomonedas no cuajaba.

Un intento en Arabia

Otro acuerdo con el que la junta directiva y varios ejecutivos no están de acuerdo es el que se lleva intentando desde hace dos años con un fondo soberano de Arabia Saudí. Durante el mandato de Josep Maria Bartomeu, algunos ejecutivos ya exploraron la posibilidad de llegar a un entendimiento con el fondo propiedad de la familia real saudí -que acaba de comprar el Newcastle United- por unos 100 millones de euros anuales, pero las negociaciones no avanzaron por el camino deseado. Ahora, algún ejecutivo del área comercial ha reactivado el intento, aunque desde el área presidencial no se ve con buenos ojos el vínculo con Arabia Saudí por la disparidad de valores entre las partes. De hecho, el Barça acaba de introducir en sus estatutos la lucha contra la discriminación de género, la homofobia, el sexismo y el racismo, aunque el club disputará el 14 de diciembre un partido amistoso en Riad en homenaje a Diego Armando Maradona.

Problemas con las camisetas

A mediados de año, Nike puso al Barça la fecha de finales de octubre como límite para conocer el nombre del patrocinador principal de la camiseta para la próxima temporada. El motivo, el período de confección que se necesita para que las equipaciones lleguen a las tiendas a tiempo. El mes de octubre ha terminado y ni el Barcelona tiene el patrocinador -tampoco tiene ninguna propuesta sólida a día de hoy- ni Nike sabe qué marca tendrá que poner en el frontal de la camiseta de la temporada 2022-23. Esto supone un retraso en la elaboración de la ropa de juego y la más que probable salida a la venda de un porcentaje de camisetas inferior a la habitual.

Menos patrocinadores

En el club hay cierta preocupación por la dinámica negativa en la que han entrado los acuerdos comerciales durante los últimos meses, ya desde la presidencia de Bartomeu. El área comercial ha sufrido salidas de profesionales de alto rango que todavía no han sido reemplazadas, un hecho que ha provocado que los patrocinios cayeran en picado. En abril de 2019, el Barça llegó a la cumbre con 40 patrocinadores. La cifra más alta de la historia del club. Pero en los últimos meses han ido disminuyendo, hasta los 29 actuales. En dos años, el Barcelona ha perdido 11 patrocinadores y se prevé, si las cosas siguen por el mismo camino, que pueda perder otros diez más a final de temporada en el peor de los casos.