El Barcelona 'pasa' de la cláusula de Lautaro

Según el Inter hoy a medianoche vence el precio de 111 millones de euros, según el Barcelona es dentro de una semana... pero prefiere negociar.

MERCADO

Hoy a medianoche la cláusula de 111 millones de Lautaro Martínez dejará de tener validez. Por lo menos, esa es la versión del , que ya advirtió hace días que a partir de mañana cualquier club que quiera hacerse con los servicios del argentino deberá alcanzar primero un acuerdo con el club nerazzurro. Por contra, el entiende que la cláusula es válida una semana más, hasta el día 15 julio, pero no tiene previsto ejecutarla sino que dejará pasar esa fecha de forma intencionada para negociar a partir de entonces.

De hecho, Josep María Bartomeu evitó referirse a la contratación del argentino en la entrevista concedida a RAC1: “No hablo de fichajes. No tenemos marcados los fichajes en el calendario sobre cuándo deben ser”.

El administrador delegado del Inter, Giuseppe Marotta, ya explicó ayer ante las cámaras de DAZN durante el partido de los nerazzurri ante el , que "más allá de fechas la consideración más clara es que el Inter no quiere vender a sus campeones, en caso de que hubiera voluntad por parte del jugador de salir, lo valoraríamos juntos". Es exactamente el mismo plan que prevé el Barcelona.

El Barcelona ni quiere ni puede pagar 111 millones

Para el club catalán es irrelevante cuando la cláusula deje de tener validez debido a que no piensa ejecutarla porque considera que está por encima del valor real del delantero, especialmente en tiempos de crisis financiera y con el mercado claramente a la baja, pretende negociar en unas condiciones acordes a la cotización actual y para que el trabajo realizado durante los últimos meses fructifique y el traspaso se produzca de forma natural.

Porque al margen de que el Barcelona no tiene liquidez suficiente como para poner 111 millones de euros sobre la mesa tampoco quiere pagar de más por un delantero valorado en 64 según Transfermarkt y pretende forzar al Inter a negociar después de que sea Lautaro, quien no contemplaría más opciones que seguir en el Inter o fichar por el Barcelona, el que pida a la cúpula del club milanés que negocie con el club catalán.

La postura de Lautaro, decisiva según el Inter

De todas formas eso es algo que todavía no ha sucedido, según Marotta. "Hasta el momento (Lautaro) no nos ha trasladado nada pero creo que dada su juventud pueda ser positivo para él quedarse en el Inter, ser un jugador de este club significa jugar en un gran equipo y eso debe ser motivo de orgullo". De alguna forma el ejecutivo jefe del Inter tira balones fuera al respecto del futuro de Lautaro pero a partir de hoy pueden precipitarse los acontecimientos, aunque la negociación no será sencilla ni rápida.

Es evidente que el Inter se hace fuerte ante la negociación que viene y en la que el Barcelona pretende incluir a varios jugadores para alcanzar un acuerdo por el traspaso alrededor de los 65 o 70 millones de euros, la cotización que considera adecuada para el delantero de Bahía Blanca, autor de 17 goles en 37 partidos esta temporada en y a quien la dirección técnica azulgrana ve como el sustituto ideal de Luis Suárez. A partir de mañana, cuando no habrá cláusula, el Barcelona irá a la carga por él.