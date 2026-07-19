El Barcelona paga el precio de la batalla de Londres... ¡La revancha de los «artilleros» contra el Chelsea pasa por el Camp Nou!

El Arsenal vive un verano convulso en el mercado de fichajes. Tras perder el fichaje de Morgan Rogers ante el Chelsea, que pagó 140 millones de euros al Aston Villa —récord de la Premier—, el club se dispone a reaccionar con fuerza.

Según el diario español «Marca», los Gunners planean movimientos importantes en los próximos días, cerca del final del Mundial, pues hasta ahora solo han fichado al defensa Henkapé, del Bayer Leverkusen, por 40 millones.

Además, la venta de Trussard al Besiktas, Kewher al Oporto y Hen al Werder Bremen por 114 millones le da margen económico para fichar.

El argentino Julián Álvarez, del Atlético, lidera la lista de objetivos de Mikel Arteta tras anunciar su deseo de marcharse; el club español rechazó 100 millones del Barcelona, lo que abre la puerta al Arsenal.

Además, negocia la llegada del centrocampista griego Christos Tzoulis, del Club Brugge, y del defensa Izri Konsa, del Aston Villa, ambos por 40 millones de euros, para reforzar todas las líneas.

La prioridad sigue siendo un delantero de primer nivel, con el que Arteta aspira a pelear por títulos gracias al músculo financiero del club.