"El Barcelona no tiene capacidad económica para fichar a Neymar"

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, cree que el fichaje del brasileño no podrá cerrarse tras la crisis económica del coronavirus.

El sigue coqueteando con la vuelta de Neymar pero es una incógnita cómo funcionará el mercado de fichajes en el contexto de crisis económica que afronta el fútbol y el mundo tras la pandemia del coronavirus.

De hecho, el presidente de Mediapro, Jaume Roures, considera que el Barça no podrá permitirse esta operación a nivel económico. “El club no tiene esa capacidad económica. Es imposible ahora", explicó en una entrevista a AFP.

Asimismo, el dirigente cree que "esta crisis afectará el precio de los derechos televisivos de una forma u otra. Del mismo modo, no se pagarán cientos de millones de euros por un jugador. Primero porque los clubes ya no tendrán los medios, y luego porque los bancos no prestarán dinero a los clubes con la misma facilidad que antes. Todo eso cambiará y creo que es muy positivo a nivel social. No estaba de acuerdo con pagar 140, 160 millones de euros por un jugador de fútbol".