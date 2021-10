El Barcelona no empezaba tan mal desde que no jugaba Messi

Desde la temporada 2003-04, la última sin Messi, el conjunto blaugrana no sumaba tan pocos goles y puntos a estas alturas de la temporada.

El Barcelona llega al segundo parón de selecciones de la temporada 2021-2022 en una situación delicada. Los blaugranas son ahora mismo novenos en la tabla con 12 puntos en su casillero y Ronald Koeman está firmando el tercer peor arranque de temporada del Siglo XXI en LaLiga con unos números que no se veían desde antes que debutara Lionel Messi.

El conjunto blaugrana no llevaba tan pocos puntos en una 7ª jornada desde la temporada 2003-2004 cuando únicamente sumaba 9 a estas alturas del campeonato. En aquel momento, Messi aún no había debutado en partido oficial y era la primera temporada de Joan Laporta como presidente y de Frank Rijkaard en el banquillo. Aquel equipo no terminó de despegar hasta la segunda vuelta de la mano de Ronaldinho y acabó segundo sólo superado por el Valencia de Rafa Benítez.

LOS ARRANQUES EN LIGA DEL BARÇA EN EL SIGLO XXI Temporada Goles a favor Goles en contra Partidos Puntos 2021-2022 11 7 7 12 2020-2021 15 7 7 13 2019-2020 16 10 7 13 2018-2019 18 8 7 14 2017-2018 23 2 7 21 2016-2017 22 10 7 13 2015-2016 12 9 7 15 2014-2015 19 0 7 19 2013-2014 24 5 7 21 2012-2013 19 7 7 19 2011-2012 26 4 7 17 2010-2011 12 6 7 16 2009-2010 17 3 7 19 2008-2009 19 7 7 16 2007-2008 16 4 7 17 2006-2007 16 7 7 16 2005-2006 14 10 7 10 2004-2005 14 3 7 19 2003-2004 5 6 7 9 2002-2003 15 10 7 11 2001-2002 11 4 7 14 2000-2001 14 9 7 12

Con Messi en el equipo, el Barça siempre estuvo por encima de los 12 puntos a estas alturas de la competición, en dos ocasiones firmó pleno de victorias y en tres ocasiones sólo concedió un empate y ganó el resto de los partidos.

También se resiente los números a nivel goleador, donde el Barça no había marcado tan pocos goles (11) a estas alturas de LaLiga en la citada temporada 2003-04 cuando sólo tenía 6 dianas a su favor. Con Messi siempre estuvo por encima de los 15 goles a favor en este momento del curso a excepció de la temporada 2015-16 cuando sólo marcaron 12 pero sumaron 15 puntos.

Analizando los partidos de este Barça 2021-2022 también se extrae la conclusión de que le falta gol, ya que promedia 1,57 goles por partido y encaja una media de 1 por encuentro y además y se ha quedado sin ver portería en 2 de los 7 partidos oficiales ante el Cádiz y el Atlético de Madrid.

Una situación más que preocupante en la Champions

Al mal arranque en LaLiga hay que sumar el delicado reto que afronta para superar la fase de grupos en la Champions League. El Barça ha caído con estrépito en sus dos primeros compromisos europeos ante Bayern de Múnich y Benfica y tiene que firmar prácticamente un pleno de triunfos en los cuatro partidos que quedan para meterse en la siguiente fase.

En el torneo continental aún no ha sido capaz de marcar ni de tirar a puerta y ha encajado 6 goles, una media de tres por encuentro, que empeoran sus números globales hasta una media de 1,4 goles encajados por encuentro y sólo 1,2 a favor.

Además, a nivel de sensaciones el Barça ha caído prácticamente contra todos los grandes rivales a los que se han enfrentado y sin marcar goles, Bayern, Benfica y Atlético, y sólo fue capaz de ganar a la Real Sociedad en la primera jornada y de sacar un empate ante el Athletic en San Mamés.