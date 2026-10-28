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El Barcelona recurrirá una multa impuesta por la Federación Española de Fútbol tras una disputa con el Atlético de Madrid por Julian Alvarez. Pese a la escasa cuantía de la sanción económica, el club catalán insiste en que su actuación durante el mercado de fichajes de verano se ajustó plenamente a las normas.

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El Barça recurre la sanción simbólica de la RFEF

El Barcelona está dispuesto a llevar su batalla legal más lejos y se niega a aceptar una multa simbólica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El club ha confirmado que recurrirá la sanción de 602 € impuesta a raíz de una denuncia formal del Atlético. El club rojiblanco alegó que los directivos del Barça mantuvieron negociaciones prohibidas con Alvarez mientras seguía bajo contrato en el Metropolitano, lo que provocó importantes tensiones entre los dos clubes de LaLiga.

El comité extraordinario de la RFEF concluyó recientemente que el Barcelona cometió una «infracción leve» conforme al artículo 133 del código disciplinario de la federación. La resolución llegó después de que la FIFA se declarara inicialmente incompetente para abordar las particularidades de esta disputa entre clubes españoles.

El Barcelona se niega a admitir su culpabilidad

Según informa SPORT, pese a lo reducido de la multa, la directiva del Spotify Camp Nou está decidida a limpiar el nombre del club y sostiene que su actuación durante el intento de fichar a Alvarez fue totalmente correcta. El departamento jurídico del Barcelona considera que aceptar cualquier multa supondría admitir su culpabilidad.

El club sigue defendiendo que cumplió el protocolo habitual al presentar una propuesta formal al conjunto madrileño. Sostiene que la falta de respuesta del Atlético a su oferta oficial no debería impedirle estudiar la viabilidad de un traspaso, especialmente cuando el jugador había expresado su deseo de trasladarse a la capital catalana.

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Ofertas sin respuesta y negociaciones rotas

La firme postura de la directiva del Atlético agravó las tensiones entre los dos clubes. Durante todo el verano, el conjunto rojiblanco estuvo decidido a impedir que su estrella fichara por un rival directo en la lucha por el título. Esto provocó una ruptura total de la comunicación, mientras el Barcelona buscaba un sustituto de primer nivel para Robert Lewandowski y Ferran Torres, que se marchaban. El Atlético mantuvo que nunca estuvo dispuesto a negociar.

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Enrique Cerezo, presidente del Atlético, fue especialmente tajante al respecto en pleno mercado de fichajes. «No ha habido ni habrá negociación por el traspaso de Julian Álvarez», declaró el dirigente.

Alvarez pide disculpas públicamente

El propio jugador se ha esforzado por recomponer su relación con la afición del Atlético tras un verano de incertidumbre. Después de marcar un gol contra el Deportivo La Coruña, el delantero aprovechó para pronunciarse sobre la polémica y sus declaraciones anteriores acerca de un posible fichaje por el Barcelona. El futbolista de 26 años admitió que sus muestras públicas de interés por un club rival fueron un error de juicio que dolió a los aficionados que lo habían acogido en el Metropolitano.

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«Fue un error. Entiendo por qué están enfadados los aficionados. Si yo fuera aficionado, también lo estaría. Sobre todo por cómo me han apoyado desde que llegué», dijo Alvarez.