El club español del Barcelona anunció, la noche del viernes, el traspaso de la joven delantera italiana Giulia Dragoni, de 19 años, al Chelsea, en una operación que se esperaba desde hacía días, con lo que la entidad catalana pierde a una de sus prometedoras jóvenes talentos en favor de la Premier League inglesa.

El diario español "Mundo Deportivo" ya lo había revelado el pasado martes, antes de que el periódico británico "The Athletic" confirmara posteriormente que el Chelsea era el destino final de la jugadora, hasta que se alcanzó un acuerdo definitivo entre ambos clubes que allanó el camino para el anuncio oficial.

Detalles económicos de la operación

El anuncio oficial no reveló el importe del traspaso, si bien el diario "Mundo Deportivo" informó de que la operación se cerró por una cantidad superior a los 500.000 euros, que no superará los 600.000 euros en cuanto a costes fijos, con una serie de cláusulas variables que podrían elevar esta cifra en el futuro en función del rendimiento de la jugadora y sus logros con el conjunto londinense.

La delantera italiana firmó un contrato de larga duración con el Chelsea que se extiende por 4 temporadas, hasta el verano de 2030, con opción de ampliación por una temporada adicional hasta 2031, en una clara señal de la confianza del club inglés en las cualidades de la joven jugadora y en su potencial futuro.