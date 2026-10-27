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El exdelantero de Argentina Maxi Lopez cree que Julian Alvarez se equivocó al fichar por el Atlético de Madrid y que debería haber fichado por el Barcelona. El exjugador del Catania aseguró que las promesas incumplidas en la capital española están frenando al delantero y sugirió que un traspaso a Cataluña habría llevado su juego a otro nivel.

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Lopez cuestiona la decisión de Alvarez

Lopez ha cuestionado públicamente la decisión de Alvarez de permanecer en el Atlético. El exjugador del Barça cree que su compatriota tomó una decisión equivocada durante un agitado mercado de fichajes de verano. Alvarez acaparó titulares mientras estaba concentrado con Argentina. Su futuro fue objeto de un intenso debate antes de que finalmente regresara a la capital española para jugar a las órdenes de Diego Simeone.

Sin embargo, Lopez considera que el prolífico delantero habría encajado mucho mejor en otro entorno. Sugirió que fichar por un club como el Barça habría sido la mejor decisión para la carrera del futbolista sudamericano.

Promesas incumplidas en el Atlético

Lo más llamativo del análisis de Lopez son los supuestos problemas internos del Atlético. Afirmó que la directiva del club no cumplió las promesas que le había hecho inicialmente al jugador.

«En su momento quiso salir del City para tener minutos, porque tenía al otro, “el otro extraterrestre” [Erling Haaland], al lado y no tenía sitio», explicó Lopez, según recoge AS. «Se fue al Atleti y encontró minutos. Después hubo una charla con la directiva, se dijeron cosas y le prometieron algo que luego no se cumplió».

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Lopez insistió en que Alvarez necesita un sistema que se adapte perfectamente a sus características: «Es el 9 de la selección argentina, por eso me habría gustado verlo en el Barcelona. Sinceramente, me habría gustado verlo en otro equipo este verano, porque eso le ayudaría a desarrollarse más».

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Su conocimiento del sistema de Simeone

Lopez conoce de primera mano cómo es jugar bajo el exigente planteamiento táctico de Simeone. Ambos trabajaron juntos durante la temporada 2011, cuando coincidieron en el Catania italiano. Aunque Lopez respeta los logros de quien fuera su entrenador, sigue sin estar convencido de que ese sistema sea el adecuado para Alvarez.

«Estoy expresando una preferencia personal y lo que veo para la proyección de Julian», afirmó Lopez. «Yo me iría al Barcelona. Creo que hay que quitarse el sombrero ante lo que hizo el Cholo con el Atleti, porque cuando llegué a España, el Atlético no luchaba por nada. Lo reconstruyó. Pero, por el juego de Julian, yo me iría a un equipo que juegue mejor y, para mí, el Barcelona juega mejor».

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En busca del éxito en la capital

Pese a todo el revuelo en torno a su futuro en el club, Alvarez debe centrarse ahora en rendir sobre el terreno de juego. El delantero argentino sigue siendo una pieza clave en los planes de Simeone para la presente temporada. Hasta ahora, suma dos goles y dos asistencias en nueve partidos entre todas las competiciones.