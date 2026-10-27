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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡El Barcelona identifica a su próximo portento defensivo! Hansi Flick tiene en el punto de mira a Tarik Muharemovic, estrella del Leeds United, mientras el club azulgrana planea intentar ficharlo en el verano de 2027 ante el interés del Inter, el Bayern y el Liverpool

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El Barcelona ha puesto sus ojos en Tarik Muharemovic, la joven promesa del Leeds United, como refuerzo prioritario a largo plazo para su defensa. El internacional bosnio se ha consolidado como uno de los defensas más prometedores de Inglaterra, lo que ha llevado al gigante catalán a seguirlo muy de cerca.

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Flick busca solidez defensiva en Muharemovic

La etapa de Hansi Flick en el Barcelona se ha caracterizado por una línea defensiva adelantada y una presión constante, pero una serie de lesiones de jugadores clave ha puesto de manifiesto la necesidad de más profundidad y calidad en el centro de la defensa. Aunque Finn Jeltsch, joven promesa del Stuttgart, ha aparecido en informaciones recientes procedentes de Alemania, el Barcelona mira ahora hacia la Premier League. El club catalán ha identificado a Muharemovic, del Leeds United, como uno de sus principales objetivos para reforzar la defensa en los próximos años. Con 1,92 metros de altura, el central zurdo ofrece la presencia física y la calidad técnica que Flick busca para su sistema táctico.

El jugador de 23 años llegó a Elland Road el pasado verano en una operación de 37 millones de euros, pero su impacto inmediato en Inglaterra ha sido imposible de ignorar. Muharemovic se ha adaptado sin problemas a las exigencias de la Premier League y ha disputado los diez primeros partidos del club esta temporada. Además de su solidez defensiva, ha dado dos asistencias en liga y marcó en un partido de la EFL Cup contra el Chelsea en el que hubo muchos goles. Estas actuaciones han convencido a la directiva del Barcelona de seguir de cerca su evolución, según señala Mundo Deportivo.

Los grandes de Europa se suman a la puja por el jugador bosnio

El Barcelona no es, ni mucho menos, el único club que sigue la evolución del internacional bosnio. La cotización del defensa ha subido tan rápido que varios grandes clubes europeos se preparan para una posible puja por su fichaje. El Inter de Milán es el que más ha avanzado en su intento de incorporarlo, tras haber seguido al jugador durante su exitosa etapa en la Serie A con el Sassuolo.

El club italiano lo consideró un posible sustituto de Alessandro Bastoni durante el verano y sigue valorando muy positivamente su progresión. Además, el Bayern de Múnich y el Liverpool también están pendientes de su situación mientras buscan renovar sus respectivas defensas.

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El interés del Liverpool es especialmente significativo, ya que el club se prepara para una etapa sin sus actuales veteranos. Con Virgil van Dijk ya en los 35 años y en el último año de su contrato, el club necesita claramente a un defensa de gran presencia física y experiencia en la Premier League que pueda liderar la zaga durante la próxima década.

El Leeds fija un precio muy elevado para 2027

Pese al creciente interés del Barcelona y de sus rivales, el Leeds United no tiene ninguna necesidad inmediata de vender a su jugador. Tras fichar al defensa hace apenas unos meses, el club de Yorkshire está decidido a mantenerlo como una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo. Sin embargo, es muy consciente de que su valor está aumentando rápidamente.

Las informaciones apuntan a que su precio de mercado podría superar pronto los 70 millones de euros, casi el doble de lo que invirtió el Leeds hace apenas un mercado de fichajes. Esa valoración refleja su condición de uno de los defensas jóvenes más completos que juegan actualmente en una de las principales ligas de Europa.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”