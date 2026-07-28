Cuando Marc Casadó subió al avión de la expedición del Barcelona con destino a East Midlands, su futuro estaba más en el aire que la propia aeronave, después de que el técnico Hansi Flick abriera la puerta a su salida.

Según reveló el diario español "Mundo Deportivo", el entrenador alemán comunicó a la directiva del club catalán que no se opondría a escuchar las ofertas presentadas por el joven centrocampista, convencido de que existe una abundancia numérica en esa posición, incluso pese a la lesión de Frenkie de Jong y a la incertidumbre sobre si necesitará pasar o no por el quirófano.

El Barcelona rechazó una oferta inicial que no estuvo a la altura de sus aspiraciones económicas, y decidió elevar el techo de sus exigencias aprovechando la locura del actual mercado de fichajes veraniego. La directiva fijó el precio de venta de Casadó, de 22 años, en 40 millones de euros, una operación que supondría un beneficio neto para el club según las reglas del juego limpio financiero, al tratarse de uno de los canteranos de "La Masía", cuya venta no requeriría amortización contable alguna.

Casadó es plenamente consciente de la magnitud del interés que le rodea, a través de su conocido representante Jorge Mendes, quien días atrás se reunió en una cena con el presidente Joan Laporta, el director deportivo Deco y Alejandro Echevarría, en la víspera de la presentación de Karim Adeyemi, otro de sus representados en la agencia "Gestifute".

Este giro se produce en paralelo a la continuidad del interés saudí por el jugador, en un momento en el que los clubes saudíes han mostrado su disposición a desembolsar cifras enormes, como ocurrió con el Al Hilal, que pagó recientemente 80 millones de euros por la contratación del extremo Crysencio Summerville, de 24 años.

Casadó había disputado la segunda mitad de la victoria amistosa del Barcelona ante el Europa por 4-1 el pasado viernes en la Ciudad Deportiva.

El jugador atraviesa un claro descenso en cuanto a minutos, pues tras haber jugado en la temporada 2024-2025 un total de 2.447 minutos como décimo futbolista con más participación —periodo en el que recibió su primera convocatoria con la selección española—, sus minutos cayeron la temporada pasada a solo 1.397 en todas las competiciones, retrocediendo hasta el decimoctavo puesto en la clasificación de los más participativos.