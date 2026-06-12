El Barcelona frustra los planes de quienes ambicionan fichar a su estrella... y desvela su plan alternativo

Según Mundo Deportivo, el Barcelona no piensa vender a Alejandro Balde pese a los rumores y al interés de clubes de la Premier League.

Aunque la temporada pasada no jugó los minutos que esperaba, ya que Hansi Flick prefirió a João Cancelo, el jugador sigue contando con la confianza de la directiva y el cuerpo técnico y está incluido en el proyecto deportivo para la próxima campaña.

Solo si el jugador expresa su deseo de marcharse, el club valoraría ofertas y buscaría un sustituto.

Su contrato vence en 2028, lo que otorga margen al club para planificar. La directiva se ha sorprendido por los rumores, ya que nunca lo puso en el mercado.

Sobre la renovación de su contrato, el club no ve urgencia en negociar ahora, pero planea cerrar un nuevo acuerdo antes de que acabe la próxima temporada para garantizar su continuidad.

Pese a ello, United y City vigilan su situación y podrían presentar ofertas millonarias que harían replantearse al Barça su postura si el jugador acepta marcharse.

También siguen su situación el Inter de Milán y el Aston Villa, que busca un lateral tras clasificarse para la Champions.

Según Mundo Deportivo, el Barça ya tiene un plan B: fichar a Marc Cucurella si Balde se marcha.

Cucurella ve con buenos ojos regresar al Barça y lo priorizaría si deja el Chelsea, donde ya comunicó su deseo de marcharse tras quedarse fuera de Europa.

La operación rondaría entre 40 y 50 millones de euros, mientras las negociaciones por el traspaso de João Cancelo al Al-Hilal saudí aún no llegan a un acuerdo definitivo.